Ανδρουλάκης-Αποστολάκη στο TikTok: “Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος;” – Δείτε το βίντεο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok, αναφέρονται στο ιδιωτικό χρέος.

«Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», τονίζεται στο βίντεο.

Σημειώνεται πως απόψε στις 18:00 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, «με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο», όπως τονίζεται.