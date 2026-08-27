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Ανδρουλάκης-Αποστολάκη στο TikTok: “Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος;” – Δείτε το βίντεο

Intime
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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και η υπεύθυνη ΚΤΕ Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, με το βίντεο που ανήρτησαν στο TikTok, αναφέρονται στο ιδιωτικό χρέος.

«Σήμερα, ο πολίτης είναι μόνος απέναντι στους ισχυρούς. Αυτό αλλάζει, με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία», τονίζεται στο βίντεο.

Σημειώνεται πως απόψε στις 18:00 στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, «με λύσεις που βάζουν ξανά τον πολίτη στο επίκεντρο», όπως τονίζεται.

@nikos.androulakis Μία γρήγορη ενημέρωση από την @Milena Apostolaki ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Μιλένα Αποστολάκη Νίκος Ανδρουλάκης

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