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Φωτιά σε δασική έκταση στην Πρώτη Σερρών – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης, στον Δήμο Αμφίπολης Σερρών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο.

Σέρρες Φωτιά

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