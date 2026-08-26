Φωτιά σε δασική έκταση στην Πρώτη Σερρών – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή της Πρώτης, στον Δήμο Αμφίπολης Σερρών, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικών οχημάτων.

Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πύρινο μέτωπο.