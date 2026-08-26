Αυστηροί κανόνες σε Facebook και Instagram για εφήβους μετά τον δικαστικό συμβιβασμό της Meta

Σε μια συμφωνία-σταθμό κατέληξε η Meta Platforms με τις αμερικανικές Πολιτείες, βάζοντας τέλος σε μια από τις σημαντικότερες δικαστικές διαμάχες σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Ο συμβιβασμός φέρνει αυστηρότερους κανόνες χρήσης στο Facebook και το Instagram, ενώ προβλέπει την καταβολή ποσού ύψους 17,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς 48 Πολιτείες των ΗΠΑ, μέρος των οποίων θα διατεθεί για τη στήριξη δομών ψυχικής υγείας παιδιών.

Τα νέα μέτρα προστασίας και τα όρια χρήσης

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία, εισάγεται ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών για τους εφήβους, ενώ περιορίζεται η πρόσβαση στις πλατφόρμες από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί χωρίς τη ρητή γονική συναίνεση. Παράλληλα, θεσπίζονται περιορισμοί στις ειδοποιήσεις κατά τις σχολικές ώρες και ενισχύονται οι μηχανισμοί εξακρίβωσης ηλικίας και φιλτραρίσματος ακατάλληλου περιεχομένου.

Από την πλευρά της, η Meta υποστήριξε ότι η ασφάλεια των νέων αποτελεί προτεραιότητά της, ενώ στη συμφωνία διευκρινίζεται πως η εταιρεία δεν παραδέχθηκε αδίκημα ούτε υποχρεούται να καταργήσει τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Το υπόβαθρο των κατηγοριών και οι άλλες υποθέσεις

Η νομική πίεση προήλθε από καταγγελίες ότι η εταιρεία σχεδίασε εθιστικές λειτουργίες, συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παραβιάζοντας τον ομοσπονδιακό νόμο COPPA και τα χρησιμοποίησε ακόμη και για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κολοσσός είχε ήδη δεχθεί σοβαρά δικαστικά πλήγματα, όπως καταδίκες για καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Νέο Μεξικό και αποζημιώσεων σε ιδιώτες. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα γενικευμένο κύμα προσφυγών που αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως το TikTok, το YouTube και το Snapchat, για τη συμβολή τους στην κρίση ψυχικής υγείας των νέων.

Πηγή: newsbreak.gr