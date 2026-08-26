MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυστηροί κανόνες σε Facebook και Instagram για εφήβους μετά τον δικαστικό συμβιβασμό της Meta

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε μια συμφωνία-σταθμό κατέληξε η Meta Platforms με τις αμερικανικές Πολιτείες, βάζοντας τέλος σε μια από τις σημαντικότερες δικαστικές διαμάχες σχετικά με τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων.

Ο συμβιβασμός φέρνει αυστηρότερους κανόνες χρήσης στο Facebook και το Instagram, ενώ προβλέπει την καταβολή ποσού ύψους 17,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς 48 Πολιτείες των ΗΠΑ, μέρος των οποίων θα διατεθεί για τη στήριξη δομών ψυχικής υγείας παιδιών.

Τα νέα μέτρα προστασίας και τα όρια χρήσης
Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που αναλαμβάνει η εταιρεία, εισάγεται ημερήσιο όριο χρήσης δύο ωρών για τους εφήβους, ενώ περιορίζεται η πρόσβαση στις πλατφόρμες από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί χωρίς τη ρητή γονική συναίνεση. Παράλληλα, θεσπίζονται περιορισμοί στις ειδοποιήσεις κατά τις σχολικές ώρες και ενισχύονται οι μηχανισμοί εξακρίβωσης ηλικίας και φιλτραρίσματος ακατάλληλου περιεχομένου.

Από την πλευρά της, η Meta υποστήριξε ότι η ασφάλεια των νέων αποτελεί προτεραιότητά της, ενώ στη συμφωνία διευκρινίζεται πως η εταιρεία δεν παραδέχθηκε αδίκημα ούτε υποχρεούται να καταργήσει τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.

Το υπόβαθρο των κατηγοριών και οι άλλες υποθέσεις
Η νομική πίεση προήλθε από καταγγελίες ότι η εταιρεία σχεδίασε εθιστικές λειτουργίες, συνέλεξε παράνομα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων παραβιάζοντας τον ομοσπονδιακό νόμο COPPA και τα χρησιμοποίησε ακόμη και για την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο τεχνολογικός κολοσσός είχε ήδη δεχθεί σοβαρά δικαστικά πλήγματα, όπως καταδίκες για καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων στο Νέο Μεξικό και αποζημιώσεων σε ιδιώτες. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε ένα γενικευμένο κύμα προσφυγών που αντιμετωπίζουν όλες οι μεγάλες πλατφόρμες, όπως το TikTok, το YouTube και το Snapchat, για τη συμβολή τους στην κρίση ψυχικής υγείας των νέων.

Πηγή: newsbreak.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Νεπάλ: Οχτώ νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι από πρωτοφανείς πλημμύρες – Συγκλονιστικά βίντεο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος για την ακύρωση της συναυλίας του στη Μύκονο: “Ρωτήστε άλλους, όχι εμένα – Εγώ είμαι εδώ”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Άργος Ορεστικό: Απείλησε με όπλο τον γείτονά του – Τον κατηγόρησε ότι του έκλεβε τα κοτόπουλα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Ο Πεζεσκιάν λέει ότι οι ΗΠΑ δεν θα καταφέρουν τίποτα με την οικονομική πίεσή τους

ΔΕΘ 24 ώρες πριν

Τεχνολογίες που φέρνουν το μέλλον στο σήμερα θα παρουσιάσει το ΕΚΕΤΑ στη ΔΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ιστορικός τόπος το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στις Συκιές – Αποκαλύφθηκαν ομαδικοί τάφοι – Δείτε εικόνες