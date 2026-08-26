Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δίνει ξανά ραντεβού με το “Happy Day” για 14η σεζόν

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μετρά αντίστροφα για τη 14η σεζόν του «Happy Day», που ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ακόμη κεφάλαιο στην πρωινή ζώνη του Alpha.

Η πιο αγαπημένη πρωινή παρέα επιστρέφει για να κάνει τα πρωινά μας πιο φωτεινά, πιο αισιόδοξα, πιο… Happy. H πρώτη “καλημέρα” της Σταματίνας Τσιμτσιλή δίνει το έναυσμα για μία ημέρα γεμάτη θετική ενέργεια, χαμόγελα, χρώμα και ζωντάνια.

Αποκλειστικές συνεντεύξεις, ζωντανές συνδέσεις, διασκεδαστικά απρόοπτα και υψηλή δόση θετικής ενέργειας συνθέτουν ξανά το επιτυχημένο παζλ του “Happy Day” που συνεχίζει να αποτελεί την πιο φωτεινή και αισιόδοξη συνήθεια των τηλεθεατών κάθε πρωί.