Θεσσαλονίκη: Κατασχέθηκαν 96 ιχθυοπαγίδες από τον Θερμαϊκό κόλπο

Συνολικά 96 ιχθυοπαγίδες (κυλινδροειδείς θάλαμοι) εντοπίστηκαν, ανασύρθηκαν και κατασχέθηκαν χθες το μεσημέρι, κατά τη διενέργεια ελέγχων από περιπολικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, οι ιχθυοπαγίδες ήταν άνευ σήμανσης, δεμένες μεταξύ τους με σχοινί συνολικού μήκους τριακοσίων μέτρων (300μ.), συνιστώντας ναυτιλιακό κίνδυνο, ενώ ήταν ποντισμένες σε θαλάσσια περιοχή όπου η αλιεία απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.