Dolly Parton: Ποιος θα κληρονομήσει την περιουσία της;

Η φωνή της Dolly Parton σίγησε για πάντα, αλλά αφήνει πίσω της περισσότερα από χίλια τραγούδια, και μια σημαντική παρακαταθήκη.

Έχοντας στην κατοχή της μια τεράστια περιουσία και το Dollywood Foundation, η Dolly Parton είχε φροντίσει να ρυθμίσει και τα κληρονομικά της ζητήματα.

Ωστόσο, ένα ερώτημα παραμένει: Ποιος θα είναι ο κληρονόμος; Καθώς ο σύζυγός της Carl Dean πέθανε τον Μάρτιο του 2025 και η ίδια δεν είχε παιδιά, φέρεται να είχε αποφασίσει να αφήσει την περιουσία της στους συγγενείς της, μεταξύ των οποίων και η αδελφή της Cassie Parton, εκτός αν στη διαθήκη της προβλέπονται συγκεκριμένες δωρεές. Την πληροφορία αυτή αποκάλυψε ο ανιψιός της Bryan Seaver στον λογαριασμό της θείας του στο Instagram, λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

«Με λένε Bryan Seaver, είμαι γιος της Cassie Parton και σήμερα εκπροσωπώ τις οικογένειες Parton και Owens, ανακοινώνοντας τον θάνατο της θείας μου, Dolly Rebecca Parton Dean, αδερφής και γιαγιάς για μία γενιά και Gigi για την επόμενη», λέει στο βίντεο.

«Αυτή η ανακοίνωση μέσω βίντεο είναι κάτι που η Dolly μου είχε ζητήσει να κάνω πριν από χρόνια, προτού μπορέσω πραγματικά να συνειδητοποιήσω ότι κάποτε θα γινόταν πραγματικότητα», συνέχισε. «Ως επικεφαλής της ασφάλειάς της για περισσότερες από δύο δεκαετίες, έναν ρόλο που πριν από εμένα είχε ο πατέρας μου, Larry, είχα φανταστεί το βάρος αυτής της στιγμής, όμως δεν το είχα αισθανθεί πραγματικά μέχρι τώρα».

Ο Seaver πρόσθεσε: «Είναι τιμή, μια τιμή που συνοδεύεται από απόλυτη υπερηφάνεια και μεγάλη θλίψη. Όμως η θλίψη είναι δική μας, όχι της Dolly. Η Dolly έζησε μέσα στο φως και βρίσκεται στην αγκαλιά του Ιησού, όπου σίγουρα την υποδέχθηκαν ο Carl, οι γονείς της και αμέτρητοι άλλοι που την παρακολουθούσαν και λαχταρούσαν να τη συναντήσουν στους ουρανούς».

Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, ο Brian Seaver αποκάλυψε τι πρόκειται να συμβεί με την αυτοκρατορία που άφησε πίσω της η θεία του. «Η οικογένειά μας και η ομάδα στην οποία εμπιστεύτηκε την κληρονομιά της θα εργαστούν ακούραστα, ώστε το πνεύμα της να ζει για πάντα ανάμεσά μας», υποσχέθηκε.

Και συνέχισε: «Η Dolly ήταν αγρότισσα, όπως και ο πατέρας της. Εκείνος καλλιεργούσε τη γη, ενώ εκείνη καλλιεργούσε τραγούδια και ευτυχία. (…) Αναπαύσου εν ειρήνη, θεία Dolly, αδερφή, γιαγιά, Gigi. Ο Θεός να ευλογεί την Dolly Parton και όλους εσάς. Θα σας αγαπά πάντα».

Αν και είχε φροντίσει να προετοιμάσει τη διαθήκη της, καθώς και τις τελευταίες της επιθυμίες, η Dolly Parton είχε οργανώσει από πριν και τα πάντα σχετικά με την κηδεία της. Στον λογαριασμό της στο Instagram, οι δικοί της άνθρωποι αποκάλυψαν τις πολύ συγκεκριμένες οδηγίες που είχε αφήσει η βασίλισσα της country για τον τελευταίο αποχαιρετισμό της.

Η θρυλική ερμηνεύτρια επιθυμούσε η κηδεία της να περιοριστεί στο στενό οικογενειακό περιβάλλον. «Κατόπιν επιθυμίας της Dolly, θα πραγματοποιηθεί μια ιδιωτική και κλειστή τελετή για την άμεση οικογένεια», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Από την πλευρά τους, «οι θαυμαστές και οι φίλοι της Dolly από όλο τον κόσμο καλούνται να την τιμήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας tag τον λογαριασμό @DollyParton ή αφήνοντας ένα μήνυμα στην ιστοσελίδα www.dollyparton.com».

Πηγή: instyle.gr