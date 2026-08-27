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Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας και τη Θράκη μας

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«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία γίνονται τα περισσότερα έργα σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας! Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας και τη Θράκη μας», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Η ανάρτησή του, συνοδεύεται με σχετικό βίντεο, στο οποίο περιγράφει συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία γίνονται τα περισσότερα έργα σε σχέση με οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της Ελλάδας. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν φυσικά, άλλες περιοχές μπορεί να τα ζηλέψουν.

Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος:

  1. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου έγιναν και τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά.
  2. Το Flyover.
  3. Τα καινούργια νοσοκομεία.
  4. Μουσεία.
  5. 16 διαφορετικά σχολεία.
  6. 33 διαφορετικές παρεμβάσεις στο χώρο των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.
  7. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Και οκτώ καινούργιες παρεμβάσεις, ξεκινώντας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για το άμεσο μέλλον».

Κωστής Χατζηδάκης

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