Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας και τη Θράκη μας
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THESTIVAL TEAM
«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία γίνονται τα περισσότερα έργα σε σχέση με οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας! Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βάζει πολύ ψηλά τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία μας και τη Θράκη μας», αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Η ανάρτησή του, συνοδεύεται με σχετικό βίντεο, στο οποίο περιγράφει συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία γίνονται τα περισσότερα έργα σε σχέση με οποιαδήποτε πόλη ή περιοχή της Ελλάδας. Οι Θεσσαλονικείς το ξέρουν φυσικά, άλλες περιοχές μπορεί να τα ζηλέψουν.
Ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος:
- Το Μετρό της Θεσσαλονίκης, όπου έγιναν και τα εγκαίνια της επέκτασης προς Καλαμαριά.
- Το Flyover.
- Τα καινούργια νοσοκομεία.
- Μουσεία.
- 16 διαφορετικά σχολεία.
- 33 διαφορετικές παρεμβάσεις στο χώρο των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.
- Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Και οκτώ καινούργιες παρεμβάσεις, ξεκινώντας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για το άμεσο μέλλον».