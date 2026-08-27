Λέσβος: Χάος στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τον αφθώδη πυρετό – Παραιτήσεις στην Περιφέρεια, σταματούν οι θανατώσεις ζώων

Ένταση δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με θέμα την ενημέρωση για την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, όταν εισέβαλαν στην αίθουσα αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι που πραγματοποιούσαν συλλαλητήριο έξω από το κτήριο της Περιφέρειας.

Οι αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι ζητούσαν να σταματήσουν οι πολύωρες εισηγήσεις και να απαντήσει ο υπουργός πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις για το γάλα και τις ζωοτροφές με χρονοδιαγράμματα και ποιο είναι το σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, ζήτησαν την παραίτηση της αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του προϊσταμένου της διεύθυνσης κτηνιατρικής, κάτι που έγινε και ο περιφερειάρχης έκανε δεκτές τις παραιτήσεις τους.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ), Θανάσης Καββαδάς. Η συνεδρίαση ήταν διευρυμένη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των αγροτών, των βουλευτών του νομού, των δημάρχων του νησιού.

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι αναμένεται η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις και ότι 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι.

Από τον θόρυβο στην αίθουσα δεν ήταν δυνατό να συνεχιστεί η συνεδρίαση, η οποία ολοκληρώθηκε με τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρξει συνεννόηση με το υπουργείο για τη μετάβαση τις επόμενες ημέρες του κ. Καββαδά στο νησί,όπως μετέδωσε το ertnews.

Με οικονομική ενίσχυση απαντά το υπουργείο – Σταματούν οι θανατώσεις ζώων

Με οικονομική στήριξη των κτηνοτρόφων και των τυροκομικών επιχειρήσεων άνω των 7 εκατ. ευρώ μέσα σε διάστημα 5 μηνών, σημαντική ενίσχυση του κτηνιατρικού δυναμικού στο πεδίο και άμεσα μέτρα αποκατάστασης της εμπορικής δραστηριότητας, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η αντιμετώπιση των συνεπειών του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

«Έχουν καταβληθεί συνολικά 3,5 εκατ. ευρώ σε πληγέντες κτηνοτρόφους ως αποζημιώσεις για τη θανάτωση του ζωικού τους κεφαλαίου. Επιπλέον, το ΥΠΑΑΤ προχωρά σε πληρωμή 1,3 εκατ. ευρώ για την αναπλήρωση εισοδήματος των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί 2,6 εκατ. ευρώ σε 15 τυροκομικές επιχειρήσεις του νησιού» ανέφερε μεταξύ άλλων στο ΕΡΤnews ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός.

Στο νησί αναμένεται να βρεθει τις επόμενες ημέρες ο υφυπουργός, ενώ μέχρι να γίνει αυτό ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης και ο βουλευτής της ΝΔ Χαράλαμπος Αθανασίου δεσμευτήκαν ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των κοπαδιών που βρέθηκαν θετικά στη ζωονόσο.