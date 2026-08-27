Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση προπληρώνει το μη οφειλόμενο δημόσιο χρέος το οποίο δεν είναι των πολιτών, αλλά δεν κάνει το ίδιο με τα χρέη της ΝΔ

«Η κυβέρνηση δεν προβλέπει κονδύλια για τους εργαζομένους, είτε στον ιδιωτικό, είτε στον δημόσιο τομέα. Αρνείται πεισματικά την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, η οποία κοστίζει δημοσιονομικά, όπως έχει υπολογιστεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, 2,1 δισ. ευρώ ετησίως για όλον τον δημόσιο τομέα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: Περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε απευθυνόμενη στην κυβέρνηση ότι «δεν προβλέπετε καθόλου καταβολή δημοσίων πόρων για τους εργαζομένους» και «προφασίζεστε ότι δεν έχετε δημοσιονομικό χώρο» την ώρα που, όπως είπε, «ο ΠτΔ, εκδίδει ΦΕΚ για ειδικό επιμίσθιο μόνο για τους εργαζομένους στην Προεδρία της Δημοκρατίας».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «αφού δεν έχετε 2,1 δισ. ευρώ για τους μισθούς στο δημόσιο τομέα και πολύ λιγότερα όσο υπολογίζεται η 13η και η 14η σύνταξη που και αυτές αρνείστε να τις δώσετε, βρίσκετε όμως 49 δισ. ευρώ, για πρόωρη αποπληρωμή ενός μη οφειλόμενου χρέους το οποίο δεν έχετε αμφισβητήσει ενώ οφείλατε».

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «αφού ο πρωθυπουργός παριστάνει τον νοικοκύρη-ηγέτη της χώρας, που προπληρώνει το χρέος, που δεν είναι όμως χρέος των πολιτών αλλά επιβαρύνει τους πολίτες, γιατί δεν έχει κάνει το ίδιο με τα 600 εκατ. ευρώ χρεών της ΝΔ; Εκεί τι είναι; Μπαταχτσής σε συνεννόηση με τις τράπεζες».

Τέλος, η κ. Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στην υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, είπε: «Αυτό που η κυβέρνηση πρέπει να είναι σίγουρη ότι δεν θα κάνει η Πλεύση Ελευθερίας, είναι να σας δείξει ανοχή, συνενοχή ή σιωπή. Είμαστε εδώ για να μιλάμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ