Φοίβος για Δημήτρη Κόκοτα: Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή σου

Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση του Φοίβου για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, με τον συνθέτη να εξηγεί πως δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να τον αποχαιρετίσει, καθώς είναι ένας άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή του με πολύ ξεχωριστό τρόπο.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για το σόου J2US.

Ο Φοίβος, μέσα από την ανάρτησή του, αποκάλυψε πως οι δυο τους γνωρίζονταν από το 1992 και έχουν μοιραστεί πολλές εμπειρίες και όνειρα που έχουν μείνει ανεξίτηλα στην καρδιά και στο μυαλό του.

Ο ίδιος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες τους από εκείνη την εποχή και στη λεζάντα έγραψε αρχικά: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους».

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