Η Μόσχα απειλεί Λονδίνο και Παρίσι για τη βοήθεια στην Ουκρανία: “Παίζουν με τη φωτιά, θα υπάρξουν συνέπειες”

Με πλήγματα εναντίον βρετανικών στρατιωτικών αντικειμένων στην Ουκρανία απειλεί η Μόσχα, ως απάντηση στη χρήση βρετανικής κατασκευής πυραύλων από το Κίεβο για επιθέσεις σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε την Πέμπτη ότι η Βρετανία και η Γαλλία «παίζουν με τη φωτιά», παρέχοντας στις ουκρανικές δυνάμεις ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία.

Προειδοποίησε, επίσης, ότι οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες για το Λονδίνο και το Παρίσι.

«Η βρετανική πλευρά βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα μακριά από το να μετατραπεί από de facto σε de jure συνεργό του Κιέβου στην επιθετικότητα. Και σίγουρα θα υπάρξουν αντίστοιχες συνέπειες», είπε μεταξύ άλλων η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου.

Η απόρρητη τεχνολογία των Storm Shadow

Οι ρωσικές απειλές διατυπώθηκαν μετά τη δέσμευση των ηγετών της Βρετανίας και της Γαλλίας να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Κατά τη συνάντηση συμμάχων που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να προσφέρουν στο Κίεβο πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία και να επιταχύνουν τις παραδόσεις πυραύλων αεράμυνας.

Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει απόρρητη τεχνογνωσία προκειμένου να αρχίσει να κατασκευάζει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow. Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν τη δυνατότητα να πλήττουν στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Η Γαλλία έχει ήδη συμφωνήσει να παραχωρήσει τη σχετική άδεια για την έναρξη της παραγωγής.

Η προειδοποίηση του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν στη Μόσχα τον διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, ο Ράτκλιφ μετέφερε προειδοποίηση προς τη ρωσική πλευρά να μην επιχειρήσει πλήγματα ή άλλες επιθετικές ενέργειες εναντίον κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Το Κρεμλίνο διέψευσε τα σχετικά δυτικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί περί ρωσικών σχεδίων για επίθεση σε χώρες της Συμμαχίας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία παραμένει ανοιχτή στη συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Κίριλο Μπουντάνοφ, ανέφερε ότι συνομιλίες μεταξύ ουκρανικών και ρωσικών αντιπροσωπειών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να διεξαχθούν τον Σεπτέμβριο.

Ο Μπουντάνοφ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία επιδιώκει την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας και προέβλεψε νέες εξελίξεις μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο πόλεμος, που άρχισε με την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, συνεχίζεται, έχοντας προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους. Η Μόσχα, παράλληλα, επιμένει στις διεκδικήσεις της για τον έλεγχο των ουκρανικών εδαφών στα ανατολικά της χώρας, καθώς και στη διατήρηση της προσαρτημένης Κριμαίας υπό ρωσικό έλεγχο.