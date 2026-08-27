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Γεωργιάδης: Η Ελλάδα είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων στα καύσιμα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στις αυξήσεις τιμών αναφορικά με τα καύσιμα και σε όσους κάνουν λόγο για «καρτέλ» απαντά ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο Χ.

Ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στους πολίτες, τόνισε πως όποιος μιλάει για «καρτέλ στα καύσιμα», λέει ψέματα και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις και μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα είναι αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων στα καύσιμα.

Επίσης, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναρωτήθηκε: «Αν εμείς έχουμε μεγάλες αυξήσεις λόγω καρτέλ, τότε πχ στην Γερμανία ή στην Δανία τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη είναι η εξής:

«Κάθε φορά που ακούτε στα κανάλια έναν δημοσιογράφο ή πολιτικό να διατυπώνει τον ισχυρισμό ότι στην Ελλάδα «έχουμε καρτέλ στα καύσιμα» και ότι αυτό φαίνεται «διότι έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές στην ΕΕ κλπ» να γνωρίζετε ότι σας λένε ψέματα. Εδώ οι επίσημες ανακοινώσεις και μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en ως προς την αύξηση στις τιμές των καυσίμων η Ελλάδα όχι μόνον δεν είναι στην πρώτη θέση αλλά αρκετά κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αυξήσεων, συγκεκριμένα στην 21η θέση μεταξύ των 27 Κρατών Μελών. Αν εμείς έχουμε μεγάλες αυξήσεις λόγω καρτέλ, τότε πχ στην Γερμανία ή στην Δανία τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;».

Άδωνις Γεωργιάδης

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