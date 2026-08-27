Θεσσαλονίκη: Άνοιξε για τους πολίτες η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά – Δείτε βίντεο

Στις 15:05 δόθηκε στην κυκλοφορία για το κοινό η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς να τίθενται στη διάθεση των επιβατών. Πρόκειται για τους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί έκανε τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε 26 λεπτά από τον σταθμό «Μίκρα» στον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό»

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Σε πλήρες ωράριο ξανά το μετρό Θεσσαλονίκης – 24ωρη λειτουργία για τη ΔΕΘ

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:

Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30

Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00

Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικούκοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλλων, η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (κκ Δήμας, Κώτσηρας, Ταχιάος), ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί (κκ Πιερρακάκης, Σχοινάς), υφυπουργοί (κκ Γκιουλέκας, Καλαφάτης, Παπαιωάννου), βουλευτές (κκ Χρήστος Σταικούρας, Στράτος Σιμόπουλος, Δημήτρης Κούβελας, Θεόδωρος Καράογλου, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Φάνης Παπάς), ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, οι δήμαρχοι Καλαμαριάς, Χρύσα Αράπογλου, Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, δήμαρχοι περιφερειακών Δήμων κά.