“Όλοι δίπλα στον ΠΑΟΚ”: Οι οδηγίες του Δικεφάλου στους εκδρομείς της Νορβηγίας

Ο ΠΑΟΚ δίνει τον τελικό του στην Νορβηγία και μαζί του θα έχει τον κόσμο του, που ταξίδεψε μέχρι το Μπέργκεν.

Οι “ασπρόμαυροι” μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησαν το σημείο συνάντησης, αλλά και όλους τους τρόπους που μπορούν να βρεθούν οι Έλληνες στο Brann Stadion.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το paokfc.gr συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονται στη Νορβηγία για τη ρεβάνς κόντρα στη Μπραν για τα Play Offs του UEFA Conference League 2026-27.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που έχουν ταξιδέψει στη Νορβηγία για τον αγώνα ότι, για λόγους ασφαλείας και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών, θα ισχύσει συγκεκριμένη διαδικασία προσέγγισης του γηπέδου.

Meeting Point

Όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που διαθέτουν εισιτήριο για τον αγώνα θα πρέπει να βρίσκονται στις 17:00 (τοπική ώρα) στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης. Ως σημείο συνάντησης για τους φίλους του ΠΑΟΚ έχει οριστεί η τοποθεσία ΕΔΩ. Εκεί θα βρίσκονται λεωφορεία, τα οποία θα παραλάβουν τους φιλάθλους και θα τους μεταφέρουν οργανωμένα στο γήπεδο.

Επισημαίνεται ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης του γηπέδου με διαφορετικό τρόπο, καθώς θα ισχύσει μέτρο hold back από τις αρμόδιες Αρχές.

Μετά το τέλος του αγώνα, η επιστροφή των φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί με τη συνοδεία της Αστυνομίας και μέσω τραμ, σύμφωνα με τον σχεδιασμό των Αρχών.

Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες και να συνεργαστούν με τις αρμόδιες Αρχές για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Σημαντικές οδηγίες

Υπενθυμίζεται ότι για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται έγκυρο εισιτήριο σε εκτυπωμένη μορφή Α4 ή σε ηλεκτρονική μορφή (ανοιγμένο PDF από το email αγοράς). Τα screenshots δεν γίνονται αποδεκτά.

Περιμετρικά του γηπέδου θα πραγματοποιηθούν αυστηροί έλεγχοι εισιτηρίων και σωματικοί έλεγχοι. Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις. Υπενθυμίζεται επίσης πως απαγορεύεται αυστηρά η ρίψη καπνογόνων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, κροτίδων, η χρήση λέιζερ και η μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Δεν επιτρέπονται πανό με πολιτικό, ρατσιστικό, θρησκευτικό ή υβριστικό περιεχόμενο. Στο γήπεδο λειτουργεί προηγμένο σύστημα παρακολούθησης, συνεπώς απαιτείται αυστηρή συμμόρφωση με τους κανόνες.

Επιτρέπονται μόνο εθνικές σημαίες χωρίς σύμβολα ή μηνύματα που μπορεί να εκληφθούν ως πολιτικά ή προκλητικά από τις αρμόδιες αρχές.

Φίλαθλοι χωρίς εισιτήριο δεν θα πρέπει να προσεγγίσουν το γήπεδο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ καλεί όλους τους φιλάθλους να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να προσέλθουν έγκαιρα στο Meeting Point στις 17:00, ώστε η μετακίνησή τους προς το γήπεδο να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.

Με σεβασμό στην ομάδα και στην πόλη που μας φιλοξενούν, στεκόμαστε όλοι δίπλα στον ΠΑΟΚ”.