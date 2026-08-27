Ακυρώθηκε το καμπ των ποδοσφαιρικών ακαδημιών της Μπαρτσελόνα στα Κατεχόμενα, έπειτα από τις αντιδράσεις στην Κύπρο

Στην ακύρωση του ποδοσφαιρικού καμπ που ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί στα Κατεχόμενα, προχωρά η Μπαρτσελόνα.

Έπειτα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στην Κύπρο, οι «μπλαουγκράνα» φαίνεται να επανεξέτασαν το θέμα και να ακύρωσαν το επίμαχο καμπ.

Η σχετική καταχώριση αφαιρέθηκε ήδη από την επίσημη ιστοσελίδα της ακαδημιών των πρωταθλητών Ισπανίας και δεν υπάρχουν οι πληροφορίες για το καμπ.

Πάντως, μέχρι στιγμής, οι Καταλανοί δεν έχουν βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Η παρέμβαση της ΚΟΠ και οι διπλωματικές κινήσεις

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απέστειλε επιστολή στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας, ζητώντας την παρέμβασή της ώστε να μην πραγματοποιηθεί η διοργάνωση.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι ποδοσφαιρικοί φορείς για τη διεξαγωγή επίσημης δραστηριότητας στα κατεχόμενα, χωρίς την έγκριση της αναγνωρισμένης ομοσπονδίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επιπλέον, υπήρξε κινητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο, με την κυπριακή πλευρά να έρχεται σε επαφή τόσο με την ισπανική κυβέρνηση όσο και με άλλους αρμόδιους φορείς, με τις συγκεκριμένες διπλωματικές ενέργειες να φαίνεται πώς οδήγησαν στην απόφαση της Μπαρτσελόνα να ακυρώσει το καμπ.

Η στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς και η στήριξη της Τουρκίας

Οι αντιδράσεις δεν έμειναν αναπάντητες από την πλευρά της τουρκοκυπριακής ηγεσίας, με τον Τουφάν Έρχιουρμαν να υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε αθλητική ή πολιτιστική διοργάνωση στα Κατεχόμενα δεν σχετίζεται με αναγνώριση του ψευδοκράτους, κατηγορώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι προσπαθεί να αποκόψει τους Τουρκοκυπρίους από τη διεθνή κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Φουάτ Οκτάι, είχε χαρακτηρίσει το συγκεκριμένο καμπ ως «θετικό βήμα ενάντια στο τείχος απομόνωσης που προσπαθεί να χτίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά γύρω από τους Τουρκοκύπριους».

Μάλιστα, καλούσε την «ελληνοκυπριακή διοίκηση», όπως αποκαλεί την κυπριακή κυβέρνηση, «να εγκαταλείψει την προσέγγισης που απομονώνει» τους Τουρκοκύπριους σε κάθε τομέα «και δεν θα πρέπει να επιδίδεται σε προσπάθειες ματαίωσης της διοργάνωσης».

Τέλος, διαβεβαίωνε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να στηρίζει το ψευδοκράτος για να αποκτήσει «τη διεθνή εκπροσώπηση που της αξίζει σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού».