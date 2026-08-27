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Νεπάλ: “Σπάσανε όλα, έχει γίνει Βιβλική καταστροφή” λέει Έλληνας κάτοικος

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Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται στο Νεπάλ, μετά τη φονική πλημμύρα και την τεράστια κατολίσθηση λάσπης που σάρωσε ολόκληρες περιοχές στα σύνορα με το Θιβέτ.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επιβεβαιωμένων θανάτων ανέρχεται στους 270, ενώ περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι αγνοούνται σε Νεπάλ και Θιβέτ, ανάμεσά τους και εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι.

Χωριά, γέφυρες, οχήματα και ολόκληρες εγκαταστάσεις παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και τη λάσπη, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης.

Ο μοναδικός Έλληνας που διαμένει στο Νεπάλ, Δημήτρης Γιαννόπουλος από το nepal.gr μιλάει στο newsit.gr για τις εικόνες που επικρατούν στη χώρα, λίγες ώρες μετά το σοκαριστικό φαινόμενο που πλήττει την περιοχή χαρακτηρίζοντας τες «τραγικές».

«Είναι πιο τραγική η κατάσταση από αυτό που είδαμε στις εικόνες. Αυτές οι εικόνες ήταν σοκαριστικές, αλλά σήμερα αυτό που βλέπουμε είναι τραγικό. Έχουν χαθεί ολόκληρα χωριά και κωμοπόλεις μέσα στη λάσπη και από κάτω βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Περιμένουμε, σιγά-σιγά, μέρα με τη μέρα, να δούμε πόσους θα βρούνε και τι θα βρούνε. Οι αγνοούμενοι έχουν φτάσει πλέον τους χιλιάδες. Γίνεται χαμός», αναφέρει.

Σπίτια, λεωφορεία, τεράστιες εγκαταστάσεις και φράγματα δεν άντεξαν την ορμή των νερών και της λάσπης. «Σπάσανε όλα. Έχει γίνει μια βιβλική καταστροφή. Δεν θυμούνται ούτε οι παππούδες εδώ να έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα στο Νεπάλ», περιγράφει ο Δημήτρης Γιαννόπουλος.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμμιών. Καθώς οι ώρες περνούν, ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων αναμένεται να μεταβληθεί, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές.

Για τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, όμως, η επόμενη ημέρα έχει ήδη μετατραπεί σε έναν αγώνα μέσα στη λάσπη, με την ελπίδα να εντοπιστούν ζωντανοί όσοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Μέσα σε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος στέλνει και ένα μήνυμα προς την Ελλάδα, ζητώντας από όσους μπορούν να στηρίξουν τη χώρα με έναν διαφορετικό τρόπο.

«Ένας τρόπος να βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους εδώ είναι να επισκεφθείτε τη χώρα. Κανονίστε ένα ταξίδι, να πάτε στο Νεπάλ. Είναι μια πανέμορφη χώρα. Αυτό ήταν ένα τραγικό φαινόμενο, αλλά είναι πολύ απομονωμένο στις ορεινές περιοχές. Το Νεπάλ είναι μια χώρα που έχει θαύματα και όσοι έρχονται δεν το χορταίνουν. Θα βοηθούσε πραγματικά τον κόσμο και τη χώρα ένα ταξίδι του καθενός, για να γνωρίσει και αυτόν τον πολιτισμό», λέει ο κ. Γιαννόπουλος.

Νεπάλ

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