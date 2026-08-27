Άκης Σκέρτσος για Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτελεσματική διακυβέρνηση που τιμά τις υποσχέσεις της

Σε πανηγυρικό τόνο σχολιάζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος την παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την πόλη, αλλά και για την εικόνα της διακυβέρνησης.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης, «το μετρό της πόλης μου», παραδίδεται πλέον ολοκληρωμένο, ασφαλές και υπερσύγχρονο και κάνει λόγο για «ένα μεγάλο έργο που μας ενώνει».

Όπως επισημαίνει, το έργο «ενώνει τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια με την Αθήνα», καθώς αποδεικνύει ότι «η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα» και ότι η περιφέρεια μπορεί να διαθέτει υποδομές αντίστοιχες με εκείνες της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το Μετρό συνδέει την ανατολική Θεσσαλονίκη με το κέντρο και τη δυτική πλευρά της πόλης, μειώνοντας σημαντικά τις αποστάσεις και τους χρόνους μετακίνησης μέσω της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

«Η Θεσσαλονίκη στις ευρωπαϊκές πόλεις με υπερσύγχρονο μετρό»

Ο Άκης Σκέρτσος αναφέρεται και στην ευρωπαϊκή διάσταση του έργου, τονίζοντας ότι έχει λάβει σημαντική ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και ότι η Θεσσαλονίκη συγκαταλέγεται πλέον στις ευρωπαϊκές πόλεις που διαθέτουν υπερσύγχρονο μετρό.

Ωστόσο, ο υπουργός δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην πολιτική διάσταση του έργου, υποστηρίζοντας ότι το Μετρό «γεφυρώνει το χάσμα καχυποψίας μεταξύ πολιτών και πολιτικής».

«Αποδεικνύει ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους και στη χώρα μας μια αποτελεσματική διακυβέρνηση που τιμά τις υποσχέσεις της», αναφέρει, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια διακυβέρνηση που «δεν επενδύει στην πόλωση και τον διχασμό αλλά σε έργα ποιότητας και αξιοπρέπειας».

«Το είπαμε. Και το κάναμε», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος, θέτοντας παράλληλα τον επόμενο στόχο: «Πάμε τώρα και για την αναγκαία επέκταση στη δυτική Θεσσαλονίκη», καταλήγει η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου.