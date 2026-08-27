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Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αναλυτικά το πρόγραμμά του

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Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, στις 9.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στον σταθμό «Μίκρα».

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης και Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και Δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής Μακεδονίας, ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Φλώρινα.

Το πρωί της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα».

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonderplant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

Στις 18.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη.

Θεσσαλονίκη Κυριάκος Μητσοτάκης

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