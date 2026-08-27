Γκιουλέκας για επέκταση του μετρό: “Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα – Εμβληματικό έργο”

Τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αλλάζει σελίδα μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, εξέφρασε ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, μιλώντας σε εκδήλωση για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα», που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με κεντρικό ομιλητή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε αρχικά στον νέο κλάδο του Μετρό που εγκαινίασε νωρίτερα ο πρωθυπουργός στην Καλαμαριά, σημειώνοντας ότι «αυτό που θύμιζε κάποτε γιοφύρι της Άρτας» και «ήταν το ανέκδοτο της Θεσσαλονίκης» πλέον παραδόθηκε, ενώ έθεσε ως επόμενο μεγάλο βήμα την επέκταση του Μετρό προς τη δυτική πλευρά της πόλης. «Από σήμερα η Θεσσαλονίκη έχει πλέον 18 σταθμούς στο Μετρό, 15 χιλιόμετρα γραμμή και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός μίλησε για το επόμενο μεγάλο βήμα, τη στροφή προς τη δυτική πλευρά της πόλης μας», είπε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια πρωτοφανή, όπως ανέφερε, συγκέντρωση μεγάλων έργων στη Θεσσαλονίκη, που «αλλάζουν τη μορφή της πόλης». Αναφέρθηκε στο flyOver και στο μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, που, όπως είπε, ολοκληρώνονται την άνοιξη του 2027, στην επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού, στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού σταθμού και στην ανάπλαση της ΔΕΘ. «Τα έργα αυτά δεν βελτιώνουν απλώς τη ζωή μας. Συμβάλλουν πραγματικά στο να αλλάξει σελίδα η Θεσσαλονίκη», τόνισε ο κ. Γκιουλέκας.

Ο υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης διεύρυνε, ωστόσο, το αναπτυξιακό αποτύπωμα πέρα από τα όρια της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως «πρωτεύουσας» της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως φυσικής πύλης προς τα Βαλκάνια. Όπως ανέφερε, οι γειτονικές χώρες «μας περιμένουν για συμπράξεις και συνεργασίες», ενώ μέσα στο περιβάλλον διεθνούς αστάθειας η Ελλάδα προβάλλει, όπως είπε, ως «νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας», δημιουργώντας προϋποθέσεις για πρόοδο και ανάπτυξη.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε σε έργα και υποδομές σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως ο Ε65 και οι μεγάλοι οδικοί άξονες, ο εκσυγχρονισμός των λιμένων και του σιδηροδρομικού δικτύου, τα φράγματα και οι συνοριακοί σταθμοί. «Αυτά είναι από τα σημαντικά έργα τα οποία χρωστούσαμε στη Βόρεια Ελλάδα και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τα κάνει πραγματικότητα», ανέφερε.

Ο κ. Γκιουλέκας σημείωσε ότι «τις προηγούμενες δεκαετίες χάσαμε πολύτιμο χρόνο και πρέπει να τον κερδίσουμε», εκτιμώντας ότι η Βόρεια Ελλάδα διαθέτει «όλες τις δυνατότητες», το ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην πολιτική κατεύθυνση που, όπως είπε, τού είχε δώσει ο πρωθυπουργός όταν του ανέθεσε την ευθύνη για τη Μακεδονία και τη Θράκη: «να παλέψουμε για να σηκώσουμε πιο ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη». «Αυτή την εντολή την τηρούμε», είπε ο κ. Γκιουλέκας, για να καταλήξει: «Δεν θα αλλάξουμε σελίδα μόνο στη Θεσσαλονίκη, θα αλλάξουμε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Μπορούμε, το αξίζουμε, το δικαιούμαστε, το θέλουμε και θα το καταφέρουμε».