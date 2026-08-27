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Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Παρασκευή λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

Αρχείο Intime
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Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους τίθεται σε ισχύ αύριο, Παρασκευή 28 Αυγούστου, σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3).

Το μέτρο θα ισχύσει από τις 08:00 έως τις 20:00 στις ακόλουθες περιοχές:

Δήμος Κασσάνδρας: Χερσόνησος Κασσάνδρας – «Κορυφογραμμή» από Κασσανδρινό έως Αγία Παρασκευή, «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Παλιουρίου.
Δήμος Σιθωνίας: Χερσόνησος Σιθωνίας – Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.
Δήμος Αριστοτέλη: Κομίτσα έως Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων θα πραγματοποιούνται έλεγχοι με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές. Εξαιρούνται τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τα μέτρα και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Χαλκιδική

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