Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο άθλημα στον κόσμο – Ένας στους τέσσερις εμφανίζει εγκεφαλική νόσο

Με μία γρήγορη και αυθόρμητη σκέψη θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως το πιο επικίνδυνο άθλημα είναι η Formula 1. Οδηγοί μπαίνουν σε κλειστοφοβικά μονοθέσια οχήματα, πατούν το γκάζι και τρέχουν με 300+ χιλιόμετρα την ώρα. Κάθε σύγκρουση, που δεν είναι δα και σπάνιο φαινόμενο, ανατριχιάζει.

Μόνο που η στατιστική τοποθετεί το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα το επαγγελματικό πρωτάθλημα του NFL στην κορυφή της πυραμίδας των επικίνδυνων αθλημάτων. Δεν είναι τυχαίο πως ο μέσος όρος αθλητικής ζωής ενός παίκτη που καταφέρνει να μπει στην κορυφαία και πιο πολύτιμη (με οικονομικούς όρους) λίγκα του πλανήτη, αδυνατεί -κατά μέσο όρο- να επιβιώσει πάνω από 5 χρόνια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Όπως δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι πρωταγωνιστές του αμερικάνικου ποδοσφαίρου μπαίνουν στον αγώνα φορώντας μια στολή που θυμίζει περισσότερο πανοπλία ιππότη παρά εξοπλισμό αθλητή. Φορούν κράνος και προστατευτικά σε όλο το σώμα.

Στη δεδομένη επικινδυνότητα του σπορ με τις διαδοχικές συγκρούσεις μεγαλόσωμων παικτών, έρχεται να προστεθεί ένα ανησυχητικό εύρημα μιας επιστημονικής μελέτης που δείχνει πως τουλάχιστον 1 στους 4 παίκτες του NFL εμφανίζει εγκεφαλική νόσο.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ο πραγματικός επιπολασμός (δηλαδή, πόσο συχνή είναι η ασθένεια σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό και μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο) μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος.

Femi Oladejo nearly RIPPED Jacardia Wright’s head off 😭



This facemask is INSANE. pic.twitter.com/lmAKg5gQo7 August 24, 2026

Χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια

Πριν από περίπου 20 χρόνια η εκφυλιστική εγκεφαλική νόσος, γνωστή ως CTE (Chronic traumatic encephalopathy, στα ελληνικά «χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια») συνδέθηκε επιστημονικά με το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, καθώς εκατοντάδες πρώην επαγγελματίες παίκτες έχουν διαγνωστεί με τη νόσο.

Οπότε το ερώτημα στην παρούσα φάση και στην παρούσα μελέτη είναι το εξής: Πόσοι παίκτες του NFL θα καταλήξουν να εμφανίσουν CTE;

Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από μία μεγάλη έρευνα, μέσω της συνεργασίας των Boston University, Mass General Brigham, Harvard Medical School, Concussion & CTE Foundation, University of California και δημοσιεύθηκε στο British Medical Journal (BMJ), ένα από τα παλαιότερα ιατρικά επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο.

Οι ερευνητές εξέτασαν κάθε πρώην παίκτη του NFL που πέθανε από το 2016 έως το 2021. Ήταν συνολικά 878. Το βασικό εύρημα της μελέτης προέκυψε από απλή αριθμητική και το αποτέλεσμα ήταν πως τουλάχιστον 215 από τους 878 πρώην παίκτες (ποσοστό 24,5%) είχαν CTE.

Ο πραγματικός επιπολασμός μπορεί να είναι πολύ υψηλότερος. Το ποσοστό περίπου 25% δεν λαμβάνει υπόψη τους 643 εγκεφάλους που δεν εξετάστηκαν. Κάποιοι από αυτούς, πιθανότατα αρκετοί, είχαν επίσης CTE, μια προοδευτική νευρολογική νόσος που προκαλείται από επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι. Σαν αυτά που δέχονται με μεγάλη συχνότητα οι παίκτες του NFL.

Αν τα στατιστικά στοιχεία της νέας μελέτης εφαρμοστούν στους σημερινούς παίκτες της λίγκας, που είναι 1.696 άτομα στα 32 ρόστερ της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος, χωρίς να υπολογίζονται περισσότεροι από 500 παίκτες των ομάδων προπόνησης και όσοι δεν είναι διαθέσιμοι λόγω τραυματισμού, τουλάχιστον 400 από αυτούς θα μπορούσαν να διαγνωστούν με CTE κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Evidence from a cohort of nearly 20 000 former NFL players found neurodegenerative related mortality to be almost four times higher than expected in the general population.



What should we make of these findings?https://t.co/zgM0w3buLY — The BMJ (@bmj_latest) August 25, 2026

Οι ειδικοί λένε ότι το ποσοστό της εγκεφαλικής νόσου αντιπροσωπεύει έναν κίνδυνο για την ασφάλεια μιας ειδικής μερίδας εργαζομένων, ο οποίος έχει ελάχιστα συγκρίσιμα παραδείγματα στον ευρύτερο αμερικανικό χώρο εργασίας.

«Υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν εκτεθεί σε υψηλά επίπεδα αμιάντου, κάτι που οδηγεί σε πολύ υψηλά ποσοστά πνευμονοπάθειας», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μάικλς, ο οποίος ηγήθηκε της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (OSHA) επί κυβέρνησης Ομπάμα και σήμερα είναι καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του George Washington University.

Και προσθέτει πως «μια ολόκληρη ζωή εργασίας σε ανθρακωρυχεία οδηγεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εμφάνισης της νόσου των ανθρακωρύχων». Μόνο που εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Καθώς, «δεν έχει προκύψει ποτέ κάτι συγκρίσιμο για μία εκφυλιστική νευρολογική νόσο».

Η CTE ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε πυγμάχους πριν από σχεδόν έναν αιώνα και ονομάστηκε αρχικά «dementia pugilistica», δηλαδή «πυγμαχική άνοια». Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν απώλεια μνήμης, σύγχυση και ασυνήθιστες μεταβολές της διάθεσης, μείωση των εκτελεστικών λειτουργιών και αύξηση της ασταθούς και παρορμητικής συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτήσεων.

Σήμερα, η CTE συνδέεται συχνότερα με τους παίκτες αμερικανικού ποδοσφαίρου, αλλά έχει εντοπιστεί και στους εγκεφάλους άλλων αθλητών που υπέστησαν επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο κεφάλι, μεταξύ άλλων σε παίκτες χόκεϊ, ράγκμπι και ποδοσφαίρου, καθώς και σε παλαιστές.

Για χρόνια, το NFL υποβάθμιζε τους κινδύνους των επαναλαμβανόμενων τραυματισμών στο κεφάλι, υποστηρίζοντας συχνά ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά για την CTE ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους κινδύνους, την προέλευση και τον επιπολασμό της. Αυτή η αβεβαιότητα άφησε περιθώριο για αδράνεια, αλλά πλέον υπάρχουν ιατρικά πρωτόκολλα. Παρόλα αυτά τα νέα ευρήματα είναι ακόμα πιο ανησυχητικά.

Η άποψη των ερευνητών και η «εικόνα» των βετεράνων

Οι ερευνητές που συμμετείχαν στη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη στο BMJ, ελπίζουν να δημοσιεύσουν τους επόμενους μήνες μια νέα εργασία που θα εκτιμά το συνολικό ποσοστό CTE σε όλους τους παίκτες του NFL κατά τον χρόνο του θανάτου τους.

«Γνωρίζουμε τι την προκαλεί», δήλωσε ο Δόκτορ Ντάνιελ Ντέινσβαρ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, ειδικός αποκατάστασης εγκεφαλικών τραυματισμών στο Spaulding Rehabilitation Hospital και αναπληρωτής καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard. «Πρόκειται για μια νευροεκφυλιστική νόσο της οποίας γνωρίζουμε τον παράγοντα κινδύνου και έχουμε πλήρη έλεγχο πάνω σε αυτόν. Και η κατανόηση της έκτασης αυτού του κινδύνου είναι ένα από τα βήματα για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τον περιορίσουμε και να τον μειώσουμε».

Ο Δόκτορ Ντάνιελ Ντέινσβαρ δήλωσε ότι ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας για την CTE είναι η σωρευτική δύναμη των χτυπημάτων στο κεφάλι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υφίστανται πριν φτάσει κάποιος στο NFL.

Το ποσοστό του 25% που αναφέρεται στην τελευταία έρευνα μπορεί να προκαλεί έκπληξη στους φιλάθλους ή σε όσους βλέπουν το άθλημα από… απόσταση, αλλά όχι σε όσους βρίσκονται κοντά στο αμερικανικό ποδόσφαιρο.

«Στοιχηματίζω ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος», δήλωσε ο 66χρονος Ράντι Γκράιμς, ο οποίος αγωνίστηκε στους Τάμπα Μπέι Μπούκανιρς από το 1983 έως το 1992. «Προφανώς θα είναι πολύ μεγαλύτερος αν προσθέσουμε και όσους δεν εξετάστηκαν».

Τουλάχιστον δύο από τους πρώην συμπαίκτες του στην επιθετική γραμμή, και οι δύο αμυντικοί, διαγνώστηκαν με CTE. Ο ένας ήταν ο Τομ ΜακΧέιλ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 45 ετών και ο άλλος ήταν ο Τζον Μπρούιν, ο οποίος πέθανε στα 57. Ένας ακόμη συμπαίκτης, ο Κιθ ΜακΚαντς είχε CTE και πέθανε στα 53 του.

Κι ενώ εκατοντάδες πρώην παίκτες του NFL έχουν διαγνωστεί με CTE, από τη στιγμή που οι οικογένειές συνήθως τους δωρίζουν τον εγκέφαλό τους προς ιατρική μελέτη λόγω ανησυχητικών συμπτωμάτων, οι περισσότερες περιπτώσεις CTE δεν δημοσιοποιούνται. Μόνο λίγες γίνονται ευρέως γνωστές, συνήθως όταν συνδέονται με κάποιο διάσημο όνομα, όπως οι Τζούνιου Σόου, Κεν Στάμπλερ, Φρακ Γκίφορντ. Όλοι μέλη τους μέλη του Pro Football Hall of Fame.

«Μία δυσοίωνη υπενθύμιση»

Η Ένωση Παικτών του NFL, το συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τους παίκτες, δήλωσε ότι η νέα μελέτη «αποτελεί μια δυσοίωνη υπενθύμιση ότι το αμερικανικό ποδόσφαιρο ενέχει πραγματικούς κινδύνους και ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για τους παίκτες και τις οικογένειές τους».

Πρόσθεσε επίσης, ότι «τα ευρήματα θα πρέπει να λειτουργήσουν ως κάλεσμα για δράση σε ολόκληρο το οικοσύστημα του αμερικανικού ποδοσφαίρου».

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι σύντομα θα είναι σε θέση να διαγιγνώσκουν κλινικά την CTE σε ζωντανούς ανθρώπους με υψηλό βαθμό βεβαιότητας, όπως συμβαίνει συχνά με άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως το Πάρκινσον και το Αλτσχάιμερ.

Πηγή: athletiko.gr