Μπρους Γουίλις: “Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν μέλος της οικογένειάς σου έχει άνοια είναι ότι είναι χαρούμενο”, λέει η κόρη του

Μία διαφορετική οπτική σχετικά με την ύπαρξη ενός ανθρώπου με άνοια μέσα σε μία οικογένεια έδωσε μία από τις τρεις κόρες που απέκτησε ο Μπρους Γουίλις με τη Ντέμι Μουρ.

Σύμφωνα με τη Ραμερ Γουίλις, ένα άτομο που νοσεί με τη συγκεκριμένη ασθένεια είναι σαν να βρίσκεται διαρκώς σε μια κατάσταση ευφορίας. «Αυτό που έχει ενδιαφέρον όταν έχεις ένα μέλος της οικογένειάς σου με άνοια είναι ότι εκείνος είναι χαρούμενος. Με δεδομένες τις συνθήκες, είναι όσο καλά θα μπορούσε να είναι», είπε χαρακτηριστικά στο PEOPLE.

«Όταν τον βλέπω, με αναγνωρίζει, βλέπει εμένα και την κόρη μου Λουέτα και αρχίζει να χαμογελά. Επομένως, υπάρχει ακόμη τόση αγάπη, χαρά και τρυφερότητα. Και από αυτή την άποψη, θα έλεγα ότι αυτό είναι μια τεράστια νίκη. Και μόνο το γεγονός ότι εξακολουθούμε να τον έχουμε μαζί μας, ξέρεις;», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Η Γουίλις εξήγησε ότι η καθημερινότητα με την άνοια μοιάζει με «μυστήριο» και μπορεί να αποτελεί μια «άγνωστη πρόκληση», καθώς η νόσος επηρεάζει κάθε άνθρωπο με διαφορετικό τρόπο. Γι’ αυτό και η ίδια δεν θεωρεί δεδομένη καμία από τις στιγμές που περνά με τον πατέρα της.

«Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη που έχω αυτόν τον χρόνο μαζί του, για όσα χρόνια κι αν είναι», τόνισε.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι η κατάστασή του είναι καλή. «Είμαι ευγνώμων που γενικά φαίνεται να είναι πολύ καλά και, δεδομένων όλων όσων αντιμετωπίζουμε, που η οικογένειά μας παραμένει τόσο αγαπημένη και ενωμένη», σημείωσε.

Έχοντας δει από κοντά πόσο σημαντικές μπορεί να είναι οι επιπτώσεις της μετωποκροταφικής άνοιας, η Γουίλις αποφάσισε να συνεργαστεί με τη Function, μια υπηρεσία υγείας που προσφέρει περισσότερες από 160 προηγμένες εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικούς ελέγχους και εξειδικευμένες αξιολογήσεις.