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Φωτιά σε νταλίκα στην εθνική οδό Λαμίας-Θεσσαλονίκης – Κάηκε ολοσχερώς το φορτίο με έπιπλα και είδη συσκευασίας – Δείτε εικόνες

Αρχείο Intime
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Συναγερμός σήμανε στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στη Λαμία, το πρωί της Πέμπτης γύρω στις 10:30 για πυρκαγιά σε νταλίκα στην εθνική οδό Λαμίας-Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα το μεγάλο όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του 221ου χλμ έξω από τη Στυλίδα, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν ο οδηγός του αντιλήφθηκε φωτιά στο φορτίο που μετέφερε.

Γρήγορα πρόλαβε και διαχώρισε τον τράκτορα από το φορτίο που περιείχε έπιπλα και είδη συσκευασίας, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από Στυλίδα, Λαμία και ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, καθώς και το πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ που βρισκόταν σε περιπολία στην εθνική οδό. Το ευτύχημα είναι ότι δεν τραυματίστηκε άνθρωπος, ενώ οι πυροσβέστες πρόλαβαν τις φλόγες πριν φύγουν από την εθνική οδό και κάψουν γύρω έκταση.

Δείτε εικόνες του lamiareport.gr:

Λαμία Φωτιά

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