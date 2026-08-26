Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Κύματα “καταπίνουν” ολόκληρα χωριά – Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι – Βίντεο

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο Νεπάλ, όταν χείμαρροι από λασπώδη νερά βύθισαν σπίτια στην περιοχή Νουουακότ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό.

«Είκοσι δύο πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής. Συντονίζουμε επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας. Έχουμε χάσει επικοινωνία με πολλά μέλη της δύναμής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άμπι Ναραγιάν Κάφλε.

BREAKING: New footage shows absolutely horrifying scenes along the China-Nepal border amid devastating flash floods, hundreds missing, many feared dead pic.twitter.com/hwXTz8IzjP August 26, 2026

Νωρίτερα, σύμφωνα με το γραφείο τουρισμού, οι αρχές του Νεπάλ τόνισαν δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή αυτή σήμερα.

BREAKING: Massive mudslide from Nepal causes 'major casualties' in Tibet — Chinese state media said

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ