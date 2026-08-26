MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Κύματα “καταπίνουν” ολόκληρα χωριά – Τουλάχιστον 22 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο Νεπάλ, όταν χείμαρροι από λασπώδη νερά βύθισαν σπίτια στην περιοχή Νουουακότ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα στο Θιβέτ, ανακοίνωσε η αστυνομία, σε νεότερο προσωρινό απολογισμό.

«Είκοσι δύο πτώματα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής. Συντονίζουμε επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας. Έχουμε χάσει επικοινωνία με πολλά μέλη της δύναμής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Άμπι Ναραγιάν Κάφλε.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το γραφείο τουρισμού, οι αρχές του Νεπάλ τόνισαν δεν έχουν νέα για 384 τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων 291 ξένων, μετά τις μαζικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή αυτή σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Νεπάλ Πλημμύρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Στέλιος Κυμπουρόπουλος για Προσωπικό Βοηθό: “Δεν είναι πολυτέλεια, είναι το μέσο που επιτρέπει σε έναν άνθρωπο να αποφασίζει πώς θα ζήσει”

ΖΩΔΙΑ 19 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που λένε “σ’ αγαπώ” για να πάρουν αυτό που θέλουν

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Άγριο ξύλο μεταξύ τουριστών στο Κάπρι: Χτυπήθηκαν με καρέκλες, γροθιές και κλωτσιές – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ιταλία: “Σχολείο” και για τους γονείς ξένων μαθητών – Υποχρεωτικά μαθήματα ιταλικών όταν τα παιδιά έχουν χαμηλές επιδόσεις

ΚΑΙΡΟΣ 7 ώρες πριν

“Καμπανάκι” Μαρουσάκη για μελτέμια και υψηλές θερμοκρασίες, η προειδοποίηση για το φθινόπωρο – Τι βλέπει

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ερντογάν: Η Ιστορία ξαναγράφεται στην περιοχή μας – Σπάσαμε τη σκουριασμένη κλειδαριά του Βυζαντίου