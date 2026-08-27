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Μεσογειακοί Αγώνες – Σκοποβολή: Ο Χατζητσακίρογλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο τραπ

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Ο Ιωάννης Χατζητσακίρογλου κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής σκοποβολής στους Μεσογειακούς Αγώνες, που διεξάγονται στην πόλη Τάραντο της Ιταλίας, καθώς ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του τραπ.

Στον προκριματικό ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε ιδανικά (25/25) και παρέμεινε στους κορυφαίους μέχρι το τέλος του αγώνα. Κατετάγη στην δεύτερη θέση (121/125) ισόπαλος με τον Ισπανό, Αντρές Γκαρθία, ενώ στον αγώνα μπαράζ που ακολούθησε, ο Χατζητσακίρογλου αστόχησε και κατέλαβε την τρίτη θέση της κατάταξης.

Ωστόσο, είχε ήδη πετύχει τον πρώτο στόχο, εξασφαλίζοντας την δυνατότητα να αγωνιστεί για τα μετάλλια.

Ο Χατζητσακίρογλου πέτυχε το κορυφαίο σκορ του τελικού με είκοσι οκτώ (28) επιτυχίες, όσες και ο Ισπανός Γκαρθία. Τελικά η τελευταία βολή του προκριματικού, αυτή του μπαράζ που έκρινε τη σειρά εισόδου στον τελικό αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς ήταν η βολή που έκρινε το χρώμα του μεταλλίου.

Παρότι ολοκλήρωσαν τον αγώνα ισόπαλοι (28), ο Γκαρθία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και ο Χατζητσακίρογλου το αργυρό.

Σκοποβολή

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