Φωτιά στην Εύβοια: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, επιχειρούν δύο αεροσκάφη
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 12:15 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.
Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Εύβοια κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.