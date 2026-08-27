Φωτιά στην Εύβοια: Καίει χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά, επιχειρούν δύο αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 12:15 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά στην Ιστιαία Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Εύβοια κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ιστιαίας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.