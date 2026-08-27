Δωρεάν εξετάσεις οστεοπόρωσης για τους πολίτες από τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

Ένα ακόμη σημαντικό πρόγραμμα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης φέρνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη, προσφέροντας δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας σε γυναίκες άνω των 55 ετών και άνδρες άνω των 70 ετών.

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα πρόληψης της οστεοπόρωσης θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου, με τη διενέργεια μετρήσεων οστικής πυκνότητας με υπέρηχο πτέρνας.

Η δράση υλοποιείται για 8η συνεχή χρονιά από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ ( Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας), με βασικό στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης.

Η εξέταση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω και άνδρες ηλικίας 70 ετών και άνω. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026, επιλέγοντας τη δημοτική δομή που τους εξυπηρετεί.

«Στο Δήμο μας επιμένουμε σταθερά, εδώ και χρόνια, να εξασφαλίζουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τους συμπολίτες μας, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως η πρόληψη είναι η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για την υγεία μας. Η οστεοπόρωση ενέχει τον κίνδυνο, εφόσον δεν ελεγχθεί εγκαίρως, να εξελίσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς εμφανή συμπτώματα. Καλούμε τους δημότες να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα και να κλείσουν εγκαίρως το ραντεβού τους Ενημερωνόμαστε, εξεταζόμαστε, προλαμβάνουμε», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτης και Προέδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Πρόγραμμα

ΚΕΠ Υγείας Πανοράματος

7 & 8 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 331093

Α΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας

9 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 331093

Β΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας (Μαλακοπή)

10 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 331093

Ιατρείο Χορτιάτη

14 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 331093

Ιατρείο Εξοχής

15 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 358552

ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου

16 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 358552

Ιατρείο Φιλύρου

17 Σεπτεμβρίου 2026

Τηλ. 2310 331093

Τα ραντεβού ανοίγουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026