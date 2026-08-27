Χατζηδάκης από Θεσσαλονίκη: “Αυτή η κυβέρνηση μιλάει με έργα”

Με ένα βίντεο όπου παρουσιάστηκαν τα μεγάλα έργα που ολοκληρώθηκαν όπως το μετρό αλλά και αυτά που είναι σε εξέλιξη όπως το FlyOver ξεκίνησε ουσιαστικά η εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη- Βόρεια Ελλάδα».

Αμέσως μετά ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε οικονομικά στοιχεία για τη Βόρεια Ελλάδα και τα έργα στη Θεσσαλονίκη που τρέχουν με γοργό ρυθμό.

Τόνισε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι σε ανοδική πορεία παραδεχόμενος όμως υπάρχουν ακόμα ζητήματα ωστόσο όπως είπε η ανεργία μειώθηκε σημαντικά σε πολλές περιοχές. Η επιχειρηματικότητα όπως είπε επιστρέφει στη Βόρεια Ελλάδα προσθέτοντας ότι έχουμε 86% αύξηση στις συστάσεις εταιρειών για την περίοδο 2019- 2025. Στις εξαγωγές όπως είπε έχουμε αύξηση 50% στη Βόρεια Ελλάδα. Αυξήθηκε επίσης η ισχύς από τις ΑΕΠ που είναι εγκατεστημένες σε όλη την περιοχή.

«Θετικές εξελίξεις έχουμε και στον τουρισμό. Το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έχει φτάσει σε υψηλό ιστορικό για το 2025 σε 8 εκατομμύρια επιβάτες» είπε ο κ. Χατζηδάκης.

Για τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση και παράδοση του μετρό και στην Καλαμαριά και τόνισε ότι ο νέος στόχος είναι να επεκταθεί στο μετρό στη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. «Αυτό είναι το νέο μεγάλο έργο της πόλης» είπε χαρακτηριστικά.

Περαιτέρω δε, αναφέρθηκε στην κατασκευή της FlyOver που θα παραδοθεί το Μάιο του 2027.

Για το στρατόπεδο Γκόνου είπε ότι «είμαστε στην τελική φάση του διαγωνισμού» και τους επόμενους μήνες θα έχουμε ανάδοχο όπου θα γίνει κέντρο logistics. Παρουσίασε επίσης έργα που αφορούν τον πολιτισμό, την παιδεία και την υγεία.

Όσον αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ σημείωσε ότι «αυτό ήταν ένα ακόμα σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, συζητούνταν τουλάχιστον 20 χρόνια και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη το έβαλε σε ένα δρόμο».

Αναφέρθηκε σε νέα έργα και συγκεκριμένα στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι θα αναβαθμιστεί ο χώρος και οι υποδομές και «θα αποτελέσει ένα έργο τομή για την Θεσσαλονίκη» καθώς και στην ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας όπου θα δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο. «Είναι σε τροχιά δημοπράτησης» είπε.

Για τον Θερμαϊκό είπε ότι θα προχωρήσει έργο περιβαλλοντικής αναβάθμισης και η ευθύνη του καθαρισμού περνά στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

«Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα. Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει» επεσήμανε ο κ. Χατζηδάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης αναφέρθηκε στα έργα της βόρειας Ελλάδας όπως οι νέοι οδικοί άξονες, νέες σιδηροδρομικές συνδέσεις, η επέκταση του φράχτη στον Έβρο, υδροηλεκτρικά έργα και έργα ενέργειας.

«Αυτή η κυβέρνηση έχει μια συστηματική και παραγωγική παρουσία στην Περιφέρεια» τόνισε χαρακτηριστικά και παρουσίασε αναλυτικά μια σειρά έργων που γίνονται ή βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης σε Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία καθώς και στη Δυτική Μακεδονία.

Στην τοποθέτηση του ο υφυπουργός Μακεδονίας- Θράκης, Κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι πλέον υπάρχει η πολιτική βούληση του ίδιου του πρωθυπουργού να προχωρήσει η Βόρεια Ελλάδα μπροστά.

«Με τον δικό σας ενδιαφέρον και τη δική σας στήριξη, θα αλλάξουμε σελίδα στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.