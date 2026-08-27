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Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:15.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

Ελασσόνα Φωτιά

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