Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στο Λιβάδι Ελασσόνας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων της πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:15.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Ελασσόνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.