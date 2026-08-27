Ορεστιάδα: Πυροσβέστες απομάκρυναν 86χρονη από πυρκαγιά σε διαμέρισμα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μέσω του κλιμακοστασίου απομάκρυναν οι πυροσβέστες 86χρονη από διαμέρισμα του 4ου ορόφου στο οποίο διέμενε, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα-υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- σε διαμέρισμα επί της οδού Καλλιπόλεως στην Ορεστιάδα Έβρου λίγο πριν τις 14.00.
Στην κατάσβεση – η οποία ολοκληρώθηκε περίπου εντός δύο ωρών- συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ενώ υπήρξε και κινητοποίηση του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της 86χρονης καθώς και του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΛ.ΑΣ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ