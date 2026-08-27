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Ημαθία: Έκρυβε σε αποθήκη χασισόδεντρα και κάνναβη

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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας άνδρας για ναρκωτικά.

Από αποθήκη που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, κατασχέθηκαν 4 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 1,3 έως 1,7 μέτρων και μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 13,94 γραμμαρίων. Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης.

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