Ημαθία: Έκρυβε σε αποθήκη χασισόδεντρα και κάνναβη

Συνελήφθη χθες σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας, ένας άνδρας για ναρκωτικά.

Από αποθήκη που χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς σε αγροτική περιοχή της Ημαθίας, κατασχέθηκαν 4 δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 1,3 έως 1,7 μέτρων και μία συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης βάρους 13,94 γραμμαρίων. Επίσης από την κατοχή του κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης.