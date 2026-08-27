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Γερμανία: Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο

Pixabay
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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν- Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Märkische Allgemeine Zeitung.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα θύματα είναι μια 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας και ότι ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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