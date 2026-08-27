Φιόνα Γεωργιάδη: Ο Μανούσος Μανουσάκης ήταν σαν δάσκαλος, με εκπαίδευσε

Η Φιόνα Γεωργιάδη βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου στην εκπομπή του MAD «Το Κάνουμε Καλοκαιρινό», με την Αθηνά Κλήμη και τον Ανδρέα Ζωίτσα.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συνεργασία της με τον Μανούσο Μανουσάκη στην τελευταία τηλεοπτική σειρά του σπουδαίου σκηνοθέτη «Το δίχτυ».

«Είναι κρίμα η απώλεια του Μανούσου. Εμείς περάσαμε φανταστικά. Ο Μανούσος είναι ένας άνθρωπος… Τι να πω εγώ τώρα για τον Μανούσο; Πάρα πολλά χρόνια στο επάγγελμα, μετρ του είδους. Εμείς αποκτήσαμε πολύ καλή σχέση. Τον θεωρώ λίγο σαν δάσκαλο. Με εκπαίδευσε σε όλο αυτό το πράγμα που λέγεται γύρισμα και λίγο πιο κινηματογραφικό γύρισμα», ανέφερε η Φιόνα Γεωργιάδη.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός μίλησε για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγει τις επαγγελματικές της συνεργασίες, τονίζοντας τη σημασία τόσο του ρόλου όσο και των ανθρώπων με τους οποίους καλείται να δουλέψει.

«Οι συνεργάτες είναι, νομίζω, το άλφα και το ωμέγα. Βέβαια πρέπει να σε ενδιαφέρει αυτό το project. Ο ρόλος που καλείσαι να υποδυθείς να είναι κάτι που δεν έχεις ξανακάνει. Εμένα μέχρι τώρα αυτή ήταν η διάθεσή μου, να πηγαίνω σε διαφορετικούς ρόλους, που είναι άλλες οι προκλήσεις», εξήγησε.

«Σίγουρα η ομάδα είναι… ακούγεται κλισέ και τετριμμένο, αλλά δεν είναι καθόλου τετριμμένο. Είναι η αλήθεια σε όλες τις δουλειές. Δηλαδή, αν έχεις καλή ομάδα, διάβαινε», κατέληξε η Φιόνα Γεωργιάδη.