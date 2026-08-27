Θεσσαλονίκη: Νέα βίντεο ντοκουμέντα με βανδαλισμένα δέματα – Καταγγελίες και για δεύτερη εταιρεία courier

Τα νέα βίντεο – ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες για την Box Now. Από ανθρώπους που είδαν τα δέματά τους σκισμένα μέσα σε θυρίδα, άλλους που τώρα ψάχνουν το δαχτυλίδι του αρραβώνα τους και κάποιους που άλλο περίμεναν και άλλο παρέλαβαν.

Σε βίντεο καταγράφεται ο τρόπος που μεταφέρονται δέματα της Box Now στη Θεσσαλονίκη. Ο υπάλληλος πετάει τα σακίδια και τις συσκευασίες στο έδαφος από το λευκό φορτηγάκι, για να τοποθετήσει στη συνέχεια τα δέματα στις θυρίδες.

Σε βίντεο από τη Θεσσαλονίκη, διερχόμενος οδηγός που κατέγραψε τις εικόνες ανέφερε στην ανάρτησή του: «Αυτά έγιναν σε κεντρικό βενζινάδικο με κόσμο. Φανταστείτε τι γίνεται στις αποθήκες τους. Λες και μας κάνουν χάρη. Εάν του έλεγαν να προσπαθήσει να τα σπάσει, τι παραπάνω θα έκανε;».

Σε άλλο βίντεο η λήψη γίνεται τη νύχτα. Ο υπάλληλος με ένα φακό στα χέρια, πετάει τα δέματα στο έδαφος. Το λευκό φορτηγάκι που κανονικά έπρεπε να τα μεταφέρει, παραμένει ακινητοποιημένο με αλάρμ.

Είναι εικόνες που έρχονται στο φως λίγες ώρες μετά το βίντεο που παρουσίασε το Live News απ’ το Κιάτο. Η Box Now έκανε λόγο για ένα μεμονωμένο περιστατικό με αρνητικό πρωταγωνιστή ένα νεαρό που απολύθηκε.

Αυτά τα βίντεο όμως δείχνουν κάτι που όπως φαίνεται δεν είναι μεμονωμένο.

Νέες καταγγελίες στο Live News

Το τηλεφωνικό κέντρο του Live News «βούλιαξε» από καταγγελίες. Πελάτης της Box Now λέει πως έχασε το δαχτυλίδι των αρραβώνων της.

«Έστειλα ένα δέμα το οποίο περιείχε μέσα το δαχτυλίδι των αρραβώνων μου από το κοσμηματοπωλείο το οποίο το είχα στείλει για επισκευή. Η τελευταία ενημέρωση που είχα ως προς αυτό είναι ότι παρελήφθη από τον υπάλληλο προφανώς της Box Now από τη θυρίδα. Έμεινε μέχρι και σήμερα στη διαλογή. Σημειώθηκε ως αγνοούμενο».

Καταγγελίες τόσο στα social media με φωτογραφίες, που αρχίζουν να πυκνώνουν από τις αρχές του μήνα.

«Το είχα τυλίξει με γάζα και bubble wrap και το έβαλα μέσα σε σακούλα και παρ’ όλα αυτά κατάφεραν και το έσπασαν είναι απίστευτο αυτό το πράγμα και απορίας άξιο».

Όσο και στο τηλεφωνικό κέντρο του Live News από απελπισμένους πελάτες της Box Now.

«Εγώ παρήγγειλα ένα κινητό και περιμένω, περιμένω. Μπαίνω και στην εφαρμογή της Box Now. Σε κάποια φάση αφαιρείται τελείως η ημερομηνία παράδοσης και λέω τι γίνεται; Τους παίρνω τηλέφωνο και λέω αυτό και αυτό και μου λένε ”Ναι, θα το ψάξουμε, δώστε μας λίγο χρόνο”. Λέω βέβαια. Περνάει μια μέρα τίποτα από την Box Now. Δεν με ενημέρωσε ποτέ κανένας ξανά».

Στις περισσότερες καταγγελίες τονίζεται, ότι η Box Now θα έχει προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων στους πελάτες. Παρατηρείται ένα γενικότερο μπάχαλο και καθυστερήσεις, που όπως πιστεύουν έχει στόχο να αναγκάσει ορισμένους να αφήσουν πίσω τα όσα έγιναν χωρίς να διεκδικήσουν χρήματα.

Θρύψαλα τα βάζα με μέλι από τα Ιωάννινα στην Αθήνα – Καταγγελία μελισσοκόμου στο Live News

Σε ακόμα μία καταγγελία προχώρησε ένας μελισσοκόμος στο Live News.

«Τίποτα. Είναι χάλια μαύρα. Είναι δηλαδή εκεί μέσα κάτι παίζεται. Δεν μπορείς να βρεις κανέναν. Δεν μιλάνε ποτέ, δεν απαντάνε τίποτα. Ό,τι ζημιά και να γίνει, παίρνεις τηλέφωνο εκεί που είναι να πάρεις σου λέει πάρε στην αποθήκη. Παίρνεις, δεν απαντάει κανένας. Στέλνεις email δεν σου απαντάνε. Εμείς που είμαστε μελισσοκόμοι και έχουμε, γράφουμε πάνω προσοχή μέλι, το σπάνε επίτηδες για να γίνει μούσκεμα το κουτί, να λερωθεί και μετά σου στέλνουν ένα email και σου λένε ξέρεις κάτι, δεν έκανες καλή συσκευασία ενώ είναι συσκευασμένο φοβερά μέσα. Δεν έκανες καλή συσκευασία, ελάτε να το πάρετε λέει στην Αθήνα. Να ξεκινήσω από τα Γιάννενα, να πάω στην Αθήνα, να πάρω ένα κουτί που έχει μέσα δέκα μέλια ξέρω εγώ.

»Αλλιώς καταστρέφονται σε τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα όταν αυτοί ανοίγουνε και παίρνουν τα υπόλοιπα. Έχουν πάρα πολλά. Εντωμεταξύ τα σκίζουν και κλέβουν και πράγματα από μέσα. Έχω βάλει τώρα μεταλλικά κουτιά. Τα βάζω τα μέλια σε τσίγκινα βαζάκια και γράφω επάνω. Προσοχή μην παραλαμβάνετε, εάν δείτε τη συσκευασία να είναι παραβιασμένη».

Καταγγελίες και για άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών

Καταγγελίες έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα και για άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών.

«Όταν πήγα λοιπόν να πάρω τον φάκελο, άνοιξε η θύρα και έβγαλα το φάκελο. Διαπίστωσα πως ο φάκελος ήταν ανοιχτός, ούτε καν σκισμένος. Ήταν ανοιχτός και από τα τρία CD που ήταν μέσα έλειπαν τα δύο».

Οι καταγγελίες πληθαίνουν και η Box Now καλείται πλέον να δώσει απαντήσεις. Δεν πρόκειται όπως αποκαλύπτεται για ένα και μόνο περιστατικό, από έναν ανεύθυνο υπάλληλο, αλλά για κάτι που μοιάζει με μια κατάσταση συστηματική.