ΣΥΡΙΖΑ: Η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο.

«Ο κ. Μητσοτάκης πήγε ξανά στη Θεσσαλονίκη για να στήσει το αφήγημα πως ό,τι ”είπε, έκανε” και να ”προλάβει” τις παρουσίες των πολιτικών του αντιπάλων στη ΔΕΘ. Μόνο που οι Θεσσαλονικείς θυμούνται», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Χαιρετίζουμε την παράδοση της επέκτασης του Μετρό στην Καλαμαριά, ενός αναγκαίου έργου για την πόλη. Ωστόσο, ένα μεγάλο εθνικό έργο δεκαετιών, το οποίο επωμίστηκε ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να αξιοποιείται για να στηθεί φιέστα αυτοθαυμασμού και να παρουσιαστεί ως προσωπικό επίτευγμα του κ. Μητσοτάκη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει:

«Ακόμη περισσότερο όταν, για την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση εξακολουθεί να μοιράζει τις ίδιες εξαγγελίες, τις ίδιες υποσχέσεις και τις ίδιες ψηφιακές μακέτες. Η επέκταση του Μετρό προς τη δυτική Θεσσαλονίκη εξαγγέλλεται ξανά και ξανά, ακόμη και σήμερα, μετά από επτά χρόνια ΝΔ».

«ΔΕΘ, προαστιακός, συγκοινωνιακές υποδομές: κάθε χρόνο η ίδια κυβερνητική παρουσίαση, με καινούργια γραφικά και παλιές υποσχέσεις. Η Θεσσαλονίκη χόρτασε από μακέτες και προπαγανδιστικά βίντεο. Ώρα για συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και διαβεβαιώσεις χρηματοδότησης», καταλήγει η ανακοίνωση.