Ελληνικοί Patriot ενεπλάκησαν με εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία – Εκτόξευσαν τρία βλήματα

Σε εμπλοκή με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAVs) προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot, που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) εκτόξευσε τρία βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται πως η ΕΛΔΥΣΑ βρίσκεται στη χώρα στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», με αποστολή την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.