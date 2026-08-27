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Ελληνικοί Patriot ενεπλάκησαν με εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία – Εκτόξευσαν τρία βλήματα

Φωτογραφία: Πολεμική Αεροπορία
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THESTIVAL TEAM

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Σε εμπλοκή με εχθρικά μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAVs) προχώρησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ελληνικά Patriot, που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) εκτόξευσε τρία βλήματα, ενώ οι εχθρικοί στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Σημειώνεται πως η ΕΛΔΥΣΑ βρίσκεται στη χώρα στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», με αποστολή την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Patriot Σαουδική Αραβία

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