Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Αυγούστου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 27 Αυγούστου:

479 π.Χ. Η Μάχη των Πλαταιών. Οι Έλληνες, με αρχηγό τον σπαρτιάτη Παυσανία, νικούν σε αποφασιστική μάχη τον περσικό στρατό του Μαρδόνιου.

1813 Ο Μέγας Ναπολέων, ηγούμενος στρατού 130.000 ανδρών, νικά στη μάχη της Δρέσδης τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρώσων, που αριθμεί 200.000 άτομα. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, που συμμετέχει στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων, τραυματίζεται και χάνει το δεξί χέρι του.

1829 Οι πρώτοι Έλληνες πατούν το πόδι τους στην Αυστραλία. Πρόκειται για επτά ναυτικούς, που έχουν καταδικασθεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Τα ονόματά τους: Γεώργιος Βασιλάκης, Γκίκας Βούλγαρης, Γεώργιος Λαρίτσος, Αντώνης Μανόλης, Δαμιανός Νίνης, Νικόλαος Παπανδρέας και Κωνσταντίνος Στρομπόλης.

1922 Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις 11 π.μ. εμπροσθοφυλακή του τουρκικού ιππικού εισέρχεται στη Σμύρνη, ενώ τις βραδινές ώρες φτάνει και μία μεραρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη και προβαίνουν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού της. Μεταξύ των σφαγιασθέντων είναι και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαϊά θα συνεχιστεί έως τις 3 Σεπτεμβρίου, μεταβάλλοντας την πόλη σε σωρό ερειπίων.

1923 Αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων – Κακκαβιάς, κατά το οποίο βρίσκονται δολοφονημένοι πέντε Ιταλοί, μέλη της επιτροπής για την οριστική χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, μετά την παραχώρηση της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία το 1921, ανάμεσά τους ο στρατηγός Τελίνι. Η φασιστική Ιταλία θα θεωρήσει υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και θα πραγματοποιήσει απόβαση στην Κέρκυρα.

1942 Η όπερα «Τόσκα» του Τζιάκομο Πουτσίνι κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Παρκ της Πλατείας Κλαυθμώνος, με τη 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου (μετέπειτα Μαρία Κάλλας) στον κεντρικό ρόλο, υπό τη μουσική διεύθυνση του Σώτου Βασιλειάδη.

Γεννήσεις

1909 Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. (Θαν. 6/8/1970)

1909 Λέστερ Γιανγκ, Αμερικανός σαξοφωνίστας, κορυφαία προσωπικότητα στο χώρο της τζαζ. (Θαν. 15/3/1959)

1941 Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου. (Θαν. 17/12/2011)

Θάνατοι

1990 Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας του μπλουζ. (Γεν. 3/10/1954)

2001 Μιχάλης Δερτούζος, Έλληνας γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. (Γεν. 5/11/1936)

2005 Γιώργος Μουζάκης, Έλληνας τρομπετίστας και συνθέτης ελαφράς μουσικής. (Γεν. 15/8/1922)

Γιορτάζουν

Λιβέριος, Λυμπέρης, Φανούριος, Φανουρία.

Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα Πυγμαχίας

Παγκόσμια Ημέρα Λιμνών

Παγκόσμια Ημέρα του παιχνιδιού Πέτρα–Ψαλίδι–Χαρτί