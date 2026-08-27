Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Ασημένιο μετάλλιο για τις Λιόλιου, Μουρατίδου

Μεγάλη επιτυχία για τα Ελληνικά χρώματα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας, που διεξάγεται στο Άμστερνταμ.

Οι Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Το νεότερο πλήρωμα από τα έξι του τελικού του αγωνίσματός τους χάρισαν το πρώτο μετάλλιο στην Εθνική ομάδα στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ήταν στη 2η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας, προσπάθησαν να κάνουν δυνατό φίνις στα τελευταία μέτρα και να περάσουν στην πρώτη θέση, αλλά τελικά πήραν το ασημένιο με χρόνο 7:12.05.

Το ελληνικό πλήρωμα του διπλού σκιφ ελαφρών βαρών έχει κατακτήσει μετάλλια σε όποιον αγώνα κι αν πήρε μέρος φέτος. Μετρούν από 4 μετάλλια φέτος σε διεθνείς διοργανώσεις, τρία από κοινού ως πλήρωμα και από ένα η κάθε μία σε διαφορετικό αγώνισμα.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Αϊλίν Μαράια Ιμπάρα Μαδουένα και Μελίσα Μαρκές από το Μεξικό με χρόνο 7:10.02.

Οι Καντίτζα Κρίμι και Σέλμα Νταουάντι από την Τυνησία έκαναν απίστευτο φίνις και με χρόνο 7:14.90 πήραν το χάλκινο μετάλλιο από τις αδελφές Αλέσια και Βαλέρια Παλάσιος από το Περού που βρίσκονταν στην 3η θέση στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας (07:19.13).