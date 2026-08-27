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Ιωάννινα: Νταλίκα μπήκε ανάποδα σε δρόμο – Δείτε βίντεο

epirusgate.gr
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Ένα ακόμα απίστευτο και εξαιρετικά επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στους ελληνικούς δρόμους, αυτή τη φορά στα Ιωάννινα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύει το epirusgate.gr, μια νταλίκα κινείται ανάποδα σε δρόμο ενώ στη μία λωρίδα κινούνται κανονικά αυτοκίνητα. Το περιστατικό -σύμφωνα με το τοπικό μέσο- έγινε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Νιάρχου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του epirusgate.gr, ο οδηγός του φορτηγού φαίνεται πως έχασε τον προσανατολισμό του και μπερδεύτηκε με τη σήμανση, με αποτέλεσμα να εισέλθει στο ρεύμα αντίθετης κυκλοφορίας.

Οδηγοί που κινούνταν κανονικά αντιλήφθηκαν άμεσα τι είχε συμβεί και έκαναν νόημα στον οδηγό του φορτηγού να σταματήσει, προτού προκληθεί σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

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