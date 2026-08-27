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Φωτιά στην Κόνιτσα: Προσγειώθηκε εκτάκτως ελικόπτερο γιατί αποκολλήθηκε ο κάδος πυρόσβεσης

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε προσβάσιμο σημείο, παραπλεύρως του ποταμού Αώου, προσγειώθηκε μισθωμένο ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Κόνιτσας.

Η προσγείωση έγινε προκειμένου το πλήρωμα να πραγματοποιήσει έλεγχο στον κάδο πυρόσβεσης, ο οποίος αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών και την αποκατάσταση του κάδου, το ελικόπτερο αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το επιχειρησιακό του έργο στο μέτωπο της φωτιάς.

Κόνιτσα Φωτιά

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