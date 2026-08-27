Ο πρόεδρος της Συρίας πλήρωσε για πρώτη φορά με Visa μετά την άρση των κυρώσεων σε εστιατόριο της Δαμασκού

Με κάρτα Visa πλήρωσε σε εστιατόριο της Παλιάς Δαμασκού ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, σε μια συμβολική κίνηση που σηματοδοτεί την προσπάθεια επανασύνδεσης της χώρας με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα έπειτα από χρόνια διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε το Syria TV, ο αλ Σάρα πραγματοποίησε την ηλεκτρονική πληρωμή την Τετάρτη, παρουσία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας, Σαφουάτ Ρασλάν.

Την Πέμπτη, η Visa ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δοκιμή πραγματικής διεθνούς συναλλαγής με κάρτα στη Συρία. Η εταιρεία χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντικό βήμα προς τη δυνατότητα των επισκεπτών από το εξωτερικό να χρησιμοποιούν τις κάρτες Visa στη χώρα.

Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής, η Visa συνεργάστηκε με την Κεντρική Τράπεζα της Συρίας, τη Fransabank και την Paymera.

Σύμφωνα με την εταιρεία ψηφιακών πληρωμών, το ορόσημο αυτό εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την ενίσχυση της σύνδεσης της Συρίας με την παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

💳 Syrian President Ahmad al-Sharaa uses a Visa card to pay at a restaurant in Damascus, as the country moves to reconnect with the global financial system



📌 Visa says it has also successfully tested a live international card transaction in Syria



📌 The move follows the US… pic.twitter.com/7c4apTcwqt — Anadolu English (@anadoluagency) August 27, 2026

Η προσπάθεια επιστροφής στις διεθνείς αγορές

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Συρία επιχειρεί να ανοικοδομήσει την οικονομία της και να αποκαταστήσει τους δεσμούς της με τις διεθνείς αγορές, μετά την άρση των κυρώσεων.

Μιλώντας την Τετάρτη στα εγκαίνια της 63ης Διεθνούς Έκθεσης Δαμασκού, ο Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε ότι η χώρα έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανοικοδόμησης και ανάπτυξης.

Εξέφρασε, παράλληλα, την ελπίδα ότι η Συρία θα μπορέσει να ανακτήσει τον ιστορικό της ρόλο ως γέφυρα μεταξύ αγορών, εμπορικός διάδρομος και οικονομικός κόμβος που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση.

Εκτός της αμερικανικής λίστας έπειτα από 47 χρόνια

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η Συρία αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Τραμπ για χαλάρωση των κυρώσεων.

Η Συρία περιλαμβανόταν στην αμερικανική λίστα από το 1979. Η διαγραφή της, έπειτα από 47 χρόνια, θεωρείται καθοριστική για την αποκατάσταση των οικονομικών συναλλαγών, την προσέλκυση επενδύσεων και τη σταδιακή επανένταξη της χώρας στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.