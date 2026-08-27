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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σαφάρι ελέγχων της ΕΛ.ΑΣ σε οικισμό της Περαίας – Δύο προσαγωγές και 22 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

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Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη-αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Περαίας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

– 97 άτομα και
– 69 οχήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης:

– Προσήχθησαν 2 άτομα,
– Διαπιστώθηκαν 22 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 14 οχήματα.

Τέλος, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

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