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Γκιουλέκας για μετρό στην Καλαμαριά: Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα και σπάει οριστικά τα δεσμά της στασιμότητας

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THESTIVAL TEAM

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Συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα είχε σήμερα, Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, στο σταθμό «Μίκρα» του Μετρό Θεσσαλονίκης ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας προκειμένου να ρυθμίσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει των αυριανών εγκαινίων της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Διαπιστώθηκε πως όλα είναι έτοιμα για τα αυριανά εγκαίνια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 9.30 το πρωί από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η αυριανή ημέρα είναι πολύ σημαντική για την Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα για την Καλαμαριά, καθώς με την παράδοση της επέκτασης του Μετρό τίθεται σε λειτουργία ακόμη ένα μεγάλο έργο, που η πόλη περίμενε για πολλά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη αλλάζει σελίδα και σπάει οριστικά τα δεσμά της στασιμότητας αποκτώντας σταδιακά τις υποδομές μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης», δήλωσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών.

«Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταφράζεται πλέον σε συγκεκριμένα έργα και μετρήσιμα αποτελέσματα», πρόσθεσε ο κ. Γκιουλέκας διαβεβαιώνοντας πως «η προσπάθεια συνεχίζεται» και πως «επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επέκταση του Μετρό προς την δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, όπου διαβιούν περισσότεροι από 400.000 συμπολίτες μας».

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιβιβάζονται στους συρμούς από και προς την Καλαμαριά, από τις 15:00 της Πέμπτης 27 Αυγούστου, οπότε θα ξεκινήσουν τα πρώτα δρομολόγια της μπλε γραμμής.

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας Μετρό Θεσασλονίκης

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