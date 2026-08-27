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Καβάλα: Συναγερμός για φωτιά σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο – Σηκώθηκε ελικόπτερο

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για πυρκαγιά σε περιοχή της Καβάλας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο του Δήμου Παγγαίου.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παγγαίου.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.

Καβάλα

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