ΕΒΕΘ: Η οικονομία, η επιχειρηματικότητα και οι υποδομές της Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο της σύσκεψης με τον Πρωθυπουργό

Έμφαση στα μέτρα συγκράτησης του ενεργειακού κόστους, φοροελαφρύνσεων και χρηματοδοτικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δίνει το υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης που κατατέθηκε σήμερα από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΘ, κ. Ιωάννη Μασούτη, στη σύσκεψη των εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ζητήματα Οικονομίας, Φορολογίας και Ενεργειακού Κόστους

Το ΕΒΕΘ υπογραμμίζει πως τα κύρια προβλήματα των επιχειρήσεων παραμένουν το υψηλό κόστος φορολογίας, ενέργειας και πρώτων υλών.

Για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους, το Επιμελητήριο προτείνει την ενδυνάμωση της ενεργειακής μετάβασης μέσω δικτύων αποθήκευσης, τη θέσπιση μακροχρόνιων συμβάσεων για σταθερές τιμές και την άρση των αδειοδοτικών αγκυλώσεων. Παράλληλα, επαναφέρει την καινοτόμα πρόταση για αξιοποίηση της περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ σε έργα αφαλάτωσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία σε περιοχές όπως η Χαλκιδική και τα νησιά. Επίσης, προτείνει την επιβολή προσωρινού μορατόριουμ (τουλάχιστον 3 ετών) στην έκδοση νέων όρων σύνδεσης για φωτοβολταϊκά έργα, ιδίως σε περιοχές με αποδεδειγμένο κορεσμό.

Στο πεδίο της φορολογίας, το ΕΒΕΘ εισηγείται μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου εταιρειών στο 55%, η μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 20% και η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Προτείνεται, επίσης, η απαλλαγή ή η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για επαγγελματικά ακίνητα υπό αποδεδειγμένη αδράνεια ή ασφαλιστική κάλυψη αντίστοιχα, καθώς και η επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για άμεσες επενδύσεις.

Χρηματοδότηση και Αγορά Εργασίας Για την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ΕΒΕΘ ζητά την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας στην απορρόφηση των εναπομεινάντων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και την υιοθέτηση διαδικασιών fasttrack για νέες πράσινες επενδύσεις. Στον τομέα της απασχόλησης, επισημαίνεται η διεθνής και εγχώρια δυσκολία εύρεσης κατάλληλου προσωπικού, προτείνοντας την παροχή στοχευμένης κατάρτισης. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι μισθολογικές αυξήσεις πρέπει να συνδέονται με την παραγωγικότητα, ενώ κρίνεται αναγκαία η παροχή φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών στις υπερωρίες και η μείωση της φορολογίας στα bonus.

Επιχειρηματικό Περιβάλλον Το Επιμελητήριο θέτει ψηλά στην ατζέντα την οργάνωση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, δίνονταςπροτεραιότητα στο Καλοχώρι. Ζητείται, επίσης, η άμεση αναθεώρηση των παρωχημένων κριτηρίων όχλησης των επιχειρήσεων, καθώς και η επιτάχυνση του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, δεδομένου ότι η επίλυση εμπορικών διαφορών στην Ελλάδα καθυστερεί υπέρμετρα σε σύγκριση με τις χώρες του ΟΟΣΑ.

Έργα Υποδομής για τη Θεσσαλονίκη Για την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε διαμετακομιστικό κόμβο, το ΕΒΕΘ θεωρεί ζωτικής σημασίας τη σύνδεση του λιμανιού με το σιδηροδρομικό και οδικό δίκτυο, καθώς και τη σιδηροδρομική σύνδεση με την Καβάλα και την Ξάνθη. Παράλληλα, ζητά τη συντήρηση της Εγνατίας Οδού και την κατασκευή πρόσθετης συνδετήριας οδικής αρτηρίας Εγνατίας-ΠΑΘΕ μέσω Γιαννιτσών. Βαρύνουσας σημασίας θεωρείται η επιτάχυνση της ανάπλασης του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου και η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για το FlyOver, ενώ υπογραμμίζεται παράλληλα η αναγκαιότητα επέκτασης του Μετρό προς το αεροδρόμιο και τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα Το ΕΒΕΘ υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του Thessintec και τη δράση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ) μέσω του ThessInnoFoodHub. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων, το Επιμελητήριο διεκδικεί την επέκταση του χρόνου παραχώρησης της έκτασης της ΑΖΚ από τα 25 στα 99 έτη. Τέλος, προτείνεται η θεσμοθέτηση εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, διαγωνισμών καινοτομίας με χρηματικά βραβεία και συμπράξεων ανοιχτής καινοτομίας.

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