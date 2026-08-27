Super League: Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής – Ποιοι σφυρίζουν ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή

Τους ορισμούς διαιτητών για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League έκανε γνωστούς η ΚΕΔ/ΕΠΟ.

Το Σάββατο (29/08) ο Τσιμεντερίδης θα διευθύνει τον αγώνα του Ηρακλή με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ την Κυριακή ο Παπαπέτρου στο «Κ. Βικελίδης» αυτόν του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ και ο Τζήλος στο Περιστέρι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο.

Η ΚΕΔ/ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς διαιτητών για τις αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αφήνοντας τον διαιτητή Ζαμπαλά, ο οποίος «σφύριξε» την πρεμιέρα Καλαμάτα-Άρης εκτός ορισμών.

Αναλυτικά οι επιλογές των διαιτητών:

Σάββατο 29/08

19:30 Βόλος-Ηρακλής: Τσιμεντερίδης (Κορωνάς, Μπαλιάκας, 4ος Κατοίκος, VAR: Μόσχου, Κατσικογιάννης)

21:30 Παναιτωλικός-Καλαμάτα: Τσέτσιλας (Μωυσιάδης, Παπαδοπούλου, 4ος Κουκουλάς, VAR: Κουμπαράκης, Μέγας)

Κυριακή 23/08

19:30 Άρης-ΟΦΗ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Ψύλλος, 4ος Φίτσας, VAR: Κουκουλάς, Πουλικίδης)

20:15 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Τζήλος (Στάικος, Οικονόμου, 4ος Νταούλας, VAR: Ματσούκας, Αντωνίου)

21:00 Αστέρας-Ολυμπιακός: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κατσικογιάννης, Μόσχου)

21:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κατόπης, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)

Δευτέρα 31/08

19:30 Λεβαδειακός-Παναθηναϊκός: Βεργέτης (Φωτόπουλος, Πάτρας, 4ος Κατοίκος, VAR: Πουλικίδης, Τσακαλίδης).