From Coffee to Comfort Food: Αγαπημένες γεύσεις στο ανανεωμένο Foοd Hall του Mediterranean Cosmos

Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι ένα γεύμα μέσα στην ημέρα ή μια γλυκιά απόλαυση, κάθε στιγμή της ημέρας έχει τη δική της γεύση, τα δικά της αρώματα. Στο ανανεωμένο Food Hall του Mediterranean Cosmos, οι αγαπημένες επιλογές εστίασης φέρνουν νέες απολαυστικές προτάσεις σε έναν σύγχρονο και φιλόξενο χώρο.

Αν ψάχνετε ένα γρήγορο snack, ή παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, ή επιλογές με διεθνή αέρα ή ένα γλυκό που θα ολοκληρώσει ιδανικά τη βόλτα σας, εδώ θα βρείτε αυτό που ταιριάζει στις επιθυμίες σας. Γιατί στο Mediterranean Cosmos, κάθε στάση στο Food Hall είναι μια μικρή γευστική εμπειρία που αξίζει να απολαύσετε.

Παρακάτω θα βρείτε μερικές από τις πιο must επιλογές για ένα γευστικό break:

Pax Burgers

Στο Pax Burgers, τα burgers απογειώνονται με ποιοτικά υλικά και μοναδικούς συνδυασμούς που ξεχωρίζουν.

Το PAX Cheese & Bacon συνδυάζει cheddar ωρίμανσης, τραγανό bacon, μαγιονέζα, tomato jam, iceberg, ντομάτα και κρεμμύδι, για μια απολαυστική εμπειρία σε κάθε μπουκιά.

Hot Dog King

Στο Hot Dog King, το κλασικό street food αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα με γεύσεις από διάφορες γωνιές του κόσμου.

Το Old Fashioned Hot Dog φτιάχνεται με χωριάτικο λουκάνικο, σως μουστάρδας, καραμελωμένο κρεμμύδι, σως γλυκιάς τσίλι και ψιλοκομμένα λαχανικά. Εκρηκτικός συνδυασμός που προσφέρει απόλαυση!

Λάδι και Ρίγανη

Στο Λάδι και Ρίγανη, οι γευστικές επιλογές πρωταγωνιστούν, με έμφαση στην ποιότητα και την παράδοση.

Ζουμερά σουβλάκια κοτόπουλου και χοιρινού σερβίρονται με πίτες, τραγανές τηγανητές πατάτες και δροσερή σως γιαουρτιού.

Dada’s House

Στο Dada’s House, οι γλυκές δημιουργίες αποτελούν πειρασμό στον οποίο δύσκολα αντιστέκεται κανείς.

Το αφράτο pancake συνδυάζεται με πραλίνα σοκολάτας ΙΟΝ, crispy mix και ολόκληρα κομμάτια φρέσκιας φράουλας, για μια απολαυστική γλυκιά πρόταση.

Esteban Burrito Bar

Το Esteban Burrito Bar, χαρίζει τη μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψετε στις γεύσεις και τα αρώματα της μεξικάνικης κουζίνας.

Τα Tacos Al Pastor με μεξικάνικο γύρο, pico de gallo, πίκλες κρεμμυδιού και δροσερή yogurt sauce, δημιουργούν έναν άκρως απολαυστικό συνδυασμό.

Goody’s Burger House

Τα Goody’s Burger House λάνσαραν πρόσφατα μια νέα σειρά με 4 Chicken Burgers, με κοινό concept το τραγανό κοτόπουλο πανέ και διαφορετικές signature sauces.

Η νέα σειρά Chicken Burgers φέρνει τέσσερις διαφορετικές γευστικές επιλογές, με πρωταγωνιστή το τραγανό φιλέτο κοτόπουλου και signature sauces που δίνουν σε κάθε burger τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Η σειρά περιλαμβάνει τα White BBQ, Thai Pickle, Smoky Mayo και Chipotle Fire, καλύπτοντας κάθε προτίμηση – από πιο ήπιες και κρεμώδεις γεύσεις μέχρι πιο έντονες και πικάντικες επιλογές.

Everest

Στα Everest, οι γλυκές απολαύσεις έχουν πάντα την τιμητική τους και αποτελούν ιδανική επιλογή για μια μικρή, γευστική ατασθαλία.

Επιλέξτε ανάμεσα σε donut με καραμελωμένα μπισκότα Lotus και κανέλα, donut με επικάλυψη και γέμιση φράουλας ή donut με επικάλυψη και γέμιση σοκολάτας.

Τερκενλής

Στον Τερκενλή, η παράδοση στη ζαχαροπλαστική συναντά τις πιο αγαπημένες γλυκές δημιουργίες.

Το ατομικό cheesecake σε κύπελλο προσφέρει βελούδινη υφή και πλούσια γεύση, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας.

Domino’s Pizza

Στη Domino’s Pizza, η πίτσα φτιάχνεται με ποιοτικά υλικά και τη φρεσκάδα που την κάνει να ξεχωρίζει, προσφέροντας αυθεντική εμπειρία ιταλικής κουζίνας.

Η Margarita συνδυάζει σάλτσα ντομάτας, 100% μοτσαρέλα και έξτρα μοτσαρέλα, για μια κλασική αγαπημένη γεύση.

KFC

Στο KFC, η τραγανή απόλαυση αποκτά νέες, ξεχωριστές γευστικές επιλογές με επίκεντρο το κοτόπουλο.

Δοκιμάστε το Crispy Naan Spicy Tandoori με Zinger φιλέτο και διπλή δόση spicy tandoori ή το Crispy Naan Creamy & Cheese με Original φιλέτο και yogurt & chives. Και φυσικά, συνοδεύστε το γεύμα σας με τραγανές πατάτες και δροσερό αναψυκτικό.

Το Food Hall ανανεώθηκε

Το Food Hall του Mediterranean Cosmos υποδέχεται το κοινό με ανανεωμένη εικόνα, σύγχρονη αισθητική και ακόμη πιο άνετους, φιλόξενους χώρους, δημιουργώντας μια νέα εμπειρία γεύσης και χαλάρωσης. Με περισσότερο φως, περισσότερο πράσινο και προσεγμένο σχεδιασμό σε κάθε λεπτομέρεια, ο χώρος μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο σημείο συνάντησης, όπου η άνεση, η καλή διάθεση και οι αγαπημένες γευστικές επιλογές πρωταγωνιστούν.