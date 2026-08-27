Χειροπέδες σε τέσσερις διακινητές μεταναστών σε περιοχές της Ροδόπης, της Καβάλας και του Έβρου

Στη σύλληψη τεσσάρων αλλοδαπών διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες, προχώρησαν χθες αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης, Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, σε περιοχές της Ροδόπης, της Καβάλας και του Έβρου.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, πλησίον του δυτικού κόμβου Κομοτηνής, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διότι εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα τρεις μη νόμιμους μετανάστες, τους οποίους είχε αποκρύψει σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη.

Στη δεύτερη περίπτωση, πρωινές ώρες στην Καβάλα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας έντεκα μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τρίτη περίπτωση, το απόγευμα, στην Εθνική οδό Ορμενίου – Αρδανίου, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίσθηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Στην τέταρτη περίπτωση, το μεσημέρι, στην Εθνική οδό Φερών – Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις τέσσερις υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου Ροδόπης, Σουφλίου και Τυχερού Αλεξανδρούπολης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.