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Ρεκόρ θανάτων από τον καύσωνα στη Γερμανία – Πάνω από 15.800 νεκροί λόγω ακραίων θερμοκρασιών

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι -αριθμός ρεκόρ- έχουν πεθάνει φέτος στη Γερμανία από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Όπως ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία έκθεσή του το Ινστιτούτο «Ρόμπερτ Κοχ» και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, επλήγησαν κυρίως άτομα άνω των 75 ετών, τα οποία αντιμετώπιζαν προϋπάρχουσες παθήσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, διευκρινίζει το Ινστιτούτο, δεν οδηγεί η ζέστη στον θάνατο, π.χ. μέσω θερμοπληξίας, αλλά πρόκειται για συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και καρδιαγγειακών, πνευμονικών ή νεφρικών παθήσεων.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 9.600 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα ζεστής 26ης ημερολογιακής εβδομάδας, από 22 έως 28 Ιουνίου, όταν το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Μεταξύ τέλους Ιουλίου και 16ης Αυγούστου, περίπου 4.000 θάνατοι σχετίζονταν επίσης με τη ζέστη.

Οι συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ξηρασίας απασχόλησαν και τη διήμερη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς να τονίζει ωστόσο ότι τα αναγκαία μέτρα αποτελούν ευθύνη των κρατιδίων.

Γερμανία

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