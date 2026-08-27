Βρετανία: Κυβερνοεπίθεση σε τρία αεροδρόμια – Εκλάπησαν τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών

Προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πελατών εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μιας κυβερνοεπίθεσης σε τρία βρετανικά αεροδρόμια, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Όμιλος Αεροδρομίων του Μάντσεστερ (Manchester Airports Group), διευκρινίζοντας ότι η επίθεση δεν επηρέασε τις πτήσεις ή τη λειτουργία των αεροδρομίων.

Ο MAG, ο οποίος διαχειρίζεται τα αεροδρόμια του Μάντσεστερ, του Λονδίνου Στάνστεντ και του Ιστ Μίντλαντς, ανέφερε ότι τα δεδομένα 8,7 εκατομμυρίων πελατών είχαν παραβιαστεί. Οι πληροφορίες περιλάμβαναν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμούς κυκλοφορίας οχημάτων και ταχυδρομικούς κώδικες.

Η κυβερνοεπίθεση έλαβε χώρα το Σαββατοκύριακο, και ο MAG ανέφερε ότι έλαβε γνώση του γεγονότος την Τρίτη. Το περιστατικό «δεν προκάλεσε καμία διακοπή στη λειτουργία» και «η λειτουργία των αεροδρομίων παραμένει ανεπηρέαστη», ανέφερε ο MAG σε δήλωσή του. «Σε καμία περίπτωση δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια των επιβατών ή η αεροπορική ασφάλεια», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ούτε τα τραπεζικά στοιχεία και τα στοιχεία πληρωμών επηρεάστηκαν.

Ο MAG απέδωσε την κυβερνοεπίθεση σε «μη εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Αποκτήθηκε ένας όγκος δεδομένων πελατών που σχετίζεται με κρατήσεις θέσεων στάθμευσης, πρόσβασης σε lounge και Fast Track, καθώς και με εγγραφές στο WiFi του αεροδρομίου», διευκρίνισε. «Περιορίσαμε αμέσως τον κίνδυνο και συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και των συστημάτων μας», κατέληξε.

Η Βρετανία επλήγη πέρυσι από ένα κύμα κυβερνοεπιθέσεων που είχαν ως στόχο εταιρείες, μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover και οι αλυσίδες λιανικής Marks and Spencer, Harrods και Co-op.